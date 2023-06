Zomerbar Vianima elke dag open tijdens de zomervakantie: “Er komt nog een tweede bar”

In het Vaubanpark in Veurne opende allround evenementenorganisatie Vianima de gelijknamige zomerbar. Vanaf 21 juli voegen ze daar nog een tweede bar aan toe in het Suikerpark.

Vianima bestaat uit de vennoten Joppe Degrave (27) en zijn stiefvader Herman Debert. “Ik ben een geboren en getogen Adinkerkenaar”, vertelt Joppe, die vier jaar geleden aan de wieg stond van Vianima en een bezige bij is. “Ik ben opvoeder en elektricien van opleiding. In de winterperiode klus ik bij in onderaanneming en ik ben ook actief als monitor bij The Outsider Coast. Vianima staat voor animeren, avontuur en horeca. We zijn ook heel begaan met de natuur en recycleren veel materiaal.”

Wandelreizen

Vianima is een samentrekking van het Italiaanse ‘viaggio’ , wat reizen betekent en anima verwijst naar animatie. “Het plan is om ooit avontuurlijke wandelreizen te organiseren, waarbij iedereen van camping tot camping wandelt. Door alle andere bezigheden is dit voorlopig naar de achtergrond verwezen.” Vorig jaar openden ze een zomerbar op een andere locatie in het Vaubanpark. “We zaten toen bij een oud voetbalveld, nu zitten we vlakbij de vaart en de zwemvijver. Dat komt goed uit want we doen ook aan kajak- en supverhuur. We beschikken over één enkele en twaalf dubbele kajaks en 12 sups. Kajakken of suppen kost 15 euro per uur en 20 euro voor 2 uur. Er zijn verschillende vaarroutes mogelijk vanuit het startpunt: richting Veurne-centrum, richting Adinkerke, of richting de polders in Bulskamp.”

De voorbije weken was de zomerbar enkel in het weekend open. “De zomerbar is open tot en met 15 september. In juli en augustus is dat elke dag van 13 tot 19 uur. Die zal uitgebaat worden door jobstudenten en wij springen bij. We bieden een uitgebreide drankkaart aan met aperitief, cocktails, bieren, wijn, frisdranken en mocktails. We hebben zelfs een huisbier ViaVia, dat we in samenwerking met Nachtraaf uit Diksmuide uitbrachten. Ook knabbeltjes en verfrissende ijsjes, zijn verkrijgbaar. Het is voor jong en oud, de kleinsten kunnen zich uitleven in het park. Ook fietsers kunnen hier even verpozen.”

Suikerpark

Vianima doet nog veel meer dan deze zomerbar en opent binnen enkele weken een tweede bar even verderop in Veurne. “We organiseren zomerkampen en op maat gemaakte evenementen. Vanaf 21 juli opent er een tweede bar in het Suikerpark, op wandelafstand van ons activiteitenterrein. Daar bieden we onder meer bumperball, paintball, archery tag en lasershooting aan.”