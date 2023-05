Zomerbar Verano keert terug: “Nog meer inzetten op gezinnen met kinderen”

Voor het tweede jaar op rij is de parking naast Waregem Expo omgetoverd tot een gezellige zomerbar. Verano moet een fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud zijn, met een zwembad als blikvanger.

Vorig jaar maakte Waregem kennis met Verano, een hippe zomerbar die Expo-directeur Chris Baert uitbaat met Jürgen Steelandt en Wendy Vandendriessche, de drijvende krachten achter de lunchbar Mellon op de Zuidboulevard. De pop-up werd meteen een succes, en dus heeft het trio ervoor gekozen om een vervolg te breien aan Verano.

Er is wel een en ander veranderd aan het concept. Zo heeft de kenmerkende stretch-tent plaats geruimd voor een groot wit exemplaar. “Daar was ik wel wat bang voor”, geeft Wendy toe. “Bij slecht weer kunnen de klanten nu in de warmte en de droogte zitten, maar ik dacht dat het er niet zo mooi zou uitzien. Onterecht, de inkleding zit goed. Het is gezellig.”

Ook de timing is lichtjes anders. Terwijl Verano vorig jaar pas eind mei de deuren opende en doorging tot in september, ligt dat nu anders. Donderdag 11 mei is de allereerste openingsdag. “En we stoppen op 30 juli”, zegt Chris. “In de eerste helft van augustus is iedereen op congé en is het duidelijk minder druk. Na 15 augustus kijkt iedereen meteen uit naar Waregem Koerse, dus een zomerbar is dan niet meer echt nodig.”

Voor de rest blijft het succesrecept overeind. Verano moet nog altijd een ontmoetingsplek voor jong en oud zijn, om iets te drinken en iets kleins te eten. “De kaart met hapjes hebben we stevig uitgebreid. Naast de klassiekers, zoals een bordje gemengd, behoren nu ook croques en een tapasplank tot het assortiment”, zegt Wendy.

Gezinnen

Specifieke aandacht is er wel voor gezinnen. “We wilden het geheel nog wat kindvriendelijker maken, met onder meer enkele springkastelen, de dartsborden en de omheinde speelzone voor de allerkleinsten”, zegt Jürgen, die op de blikvanger van de zomerbar wijst: een zwembad dat centraal opgesteld staat. “Met een diepte van 45 centimeter is het eerder een ploeterbadje, maar het is zeker toegelaten om een duikje te nemen bij goed weer”, zegt hij.

Daarnaast zetten Baert, Steelandt en Vandendriessche in op evenementen, zoals een quiz, een dartstornooi, een motortreffen en een kindernamiddag. Voor bedrijven is er ook altijd de mogelijkheid om de zomerbar voor een deel af te huren. “Vorig jaar hebben we op een bepaalde dag 450 mensen mogen verwelkomen voor een drink om het verlof in te zetten. Nu al stromen de aanvragen binnen. Niet alleen van ondernemers, maar ook een studentenclub toonde al interesse. Dat is heel fijn”, zegt Chris.

Verano is elke donderdag en vrijdag geopend vanaf 16 uur, op zaterdag en zondag is dat al om 14 uur. Een expliciet sluitingsuur is er niet. “Het is niet de bedoeling om er een dancing van te maken”, zegt Chris. “We hopen wel dat het opnieuw een succesvolle editie wordt. Nu nog de zon, en het is helemaal goed”, vult Wendy aan. (PNW)