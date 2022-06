Zomerbar Summerlake opent voor het vierde jaar in de Meerhoek

Ook Sint-Eloois-Winkel krijgt opnieuw een zomerbar. Voor het vierde jaar haalt men in de Meerhoek – dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Summerlake – alles uit de kast om hun gasten een topbeleving te bieden.

Summerlake is straks aan de vierde editie toe. In de Meerhoek (Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel) kun je van 7 juli tot en met 15 augustus terecht voor een zomers gevoel. “Drie jaar hebben we er naar toegewerkt en we denken dat we nu de ideale setting hebben gevonden. We werken vooraan met een loungeterras waar je lekker kan chillen, achteraan is het familieterras, waar je aan een tafel kunt zitten en kan genieten van de spelende (klein)kinderen en centraal is het barterras, met hoge tafels waar we vooral ook ‘s avonds op inzetten”, zeggen intiatiefnemers David Van der Stede en Bart Vansteenkiste.

Dagje Summerlake

Van 7 juli tot 15 augustus is Summerlake dan ook 7 op 7 open. “Van maandag tot en met woensdag vanaf 14 uur. ‘s Avonds sluiten we dan om middernacht. Die dagen mikken we vooral ook op onze tearoom in de namiddag en op gezellige zomerse avonden. We voelen dat we daar nog wat groeimarge hebben, gezinnen met kinderen of grootouders met hun kleinkinderen kunnen bij ons terecht voor een gezellig namiddag. Op woensdag en zaterdag zetten we ook volop in op de kinderen, dan komen afwisselend clown Arjoentje en een ballonplooier de kinderen animeren. Van donderdag tot en met zondag zijn we dan open van 11 tot 01 uur. Je kan ook perfect een hele dag doorbrengen bij ons. Pakweg ‘s middags genieten van een lunch, in de namiddag een van de uitgepijlde fiets- of wandelroutes doen rond De Meerhoek en daarna weer genieten op een van de terrassen bij ons. Veel mensen zullen allicht kiezen voor een buitenlandse reis dit jaar, maar voor de thuisblijvers hebben wij alvast een waardig alternatief.”

Cocktailkaart

Ook de eetkaart is verder verfijnd, met Jan Vervacke heeft men de geknipte kok op de kop kunnen tikken. Ook de cocktailkaart is uitgebreid tot negen stuks. “Daarvoor zijn we de samenwerking aangegaan met Craftails.” Dit jaar is er ook een biercocktail van een brouwer uit Heule en zijn er bereidingen met Sang de Pascual. “Op basis van bloedsinaasappel, een unieke smaak, maar heel lekker.”

En ‘s avonds kan er al eens gefeest worden natuurlijk. Vanop de ‘open air dj booth’ zal dj Maximm Marisse de sfeer er in brengen. “We zetten vooral in op vakantiebeleving. Nu nog goed weer en we zijn vertrokken voor een schitterende zomer.”