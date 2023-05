Zomerbar Roots opent de deuren vanaf 5 juli aan de vesten van de Leie

Vanaf woensdag 5 juli openen de deuren van zomerbar ROOTS, een pop-upproject gelegen in de schaduw van vlasroterij Sabbe in de Leiemeersdreef. De zomerbar zal geopend zijn vanaf juli tot en met eind september.

Wie wil genieten van een zonsondergang op een idyllische locatie, vergezeld van een streepje muziek, een biertje, een verfrissende cocktail, een frisdrank of een lekker wijntje, kan vanaf begin juli terecht in zomerbar ROOTS, gelegen in de schaduw van roterij Sabbe. “De benaming van onze zomerbar werd niet zomaar lukraak gekozen”, vertelt Jan-Willem Heggermont. “Eigenlijk is het een knipoog naar de vlasroterij, die vroeger een plaats was vol activiteit en nijverheid en dat moet het opnieuw gaan worden, een bruisende en levendige plaats. Naast het nuttigen van een drankje kan je ook terecht bij ROOTS voor warme en koude snacks in de vorm van slaatjes, wraps en haute dogs met speciale toppings. Ook onze kleinste bezoekers zullen ongetwijfeld hun gading vinden, want voor hen is er snoep, chips en ijs.”

Gezellig samenzijn

“Het idee van onze zomerbar ontstond reeds enkele jaren geleden toen Niels, Mathieu en ikzelf een aanvraag indienden bij Leiedal voor ons project. Maar toen was de tijd duidelijk nog niet rijp. Toen de vraag kwam vanuit de gemeente Kuurne en Leiedal voor de zomerbar, hebben we echter niet lang getwijfeld om opnieuw ons voorstel in te dienen, en ditmaal met succes. Iedereen die houdt van gezellig samenzijn en die het niet al te ‘chique’ in gedachten heeft, is alvast van harte welkom. Denken we maar aan gezinnetjes, vrienden, familie of collega’s die gewoon gezellig willen keuvelen.”

“Om het onze bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken, nodigen we ook af en toe een dj uit om fijne plaatjes te komen draaien” – Jan-Willem Heggermont

Fietsenstallingen

De gezichten achter zomerbar ROOTS hebben eveneens een missie en willen hun bezoekers zoveel mogelijk stimuleren om met de fiets of te voet te komen. Daarom worden er fietsenstallingen voorzien in de onmiddellijke omgeving van de zomerbar. Er wordt aangeraden voor wie toch met de auto zou komen, een plaatsje te zoeken op parking Damier en vervolgens te voet langs de Leie naar de bar te komen. “Om het onze bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken, nodigen we ook af en toe een dj uit om fijne plaatjes te komen draaien. Eenmaal per maand wordt er ook ook een dansfeestje voorzien. Daarnaast zal er ook een skateramp, een voetbalveldje en af en toe een springkasteel voor de kleinsten aanwezig zijn. Voor de volwassenen is er dan weer mogelijkheid tot kubben, petanque en spikeballen en op zondag organiseren we wel eens een aperitiefconcertje én zijn er wandel- en fietstochten beschikbaar, telkens vertrekkend en eindigend op onze locatie! Het uitzicht van onze zomerbar wordt alvast een bont allegaartje van geuren en kleuren, waarbij de focus op hout ligt, gezien onze zomerbar moeiteloos moet opgaan in de natuur.”

“We willen trouwens aan de buurtbewoners laten weten dat er geen geluidsoverlast zal zijn en dat we Leiedal en de gemeente Kuurne van harte bedanken voor de kans die we krijgen!” (BRU)