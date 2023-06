Zomerbar Le Bateau opent de deuren aan Blankenbergse jachthaven: “Ligging is een troef”

In de Blankenbergse jachthaven opende zomerbar Le Bateau vandaag, dinsdag, de deuren. Initiatiefnemers zijn Guyllian Beschuyt (28) en Ela Van Driessche (26) van Local B.

“We sloten een overeenkomst af met VVW en blijven hier al zeker tot half september. De ligging is een troef: wat weg van de toeristische drukte, maar toch dichtbij. Het is hier ook aangenaam fietsen langs de haven. En er zijn een aantal gevestigde waarden zoals de Oesterput en Cabo. Bovendien mag het hier in de weekends ook gerust eens luid gaan, want we hebben geen buren. We gaan trouwens 7/7 open zijn, zo kunnen we hier zelf ook eens komen genieten op onze sluitingsdag”, glimlacht Guyllian.

Zomerse beleving met knipoog naar het maritieme

Hij blijft immers in Local B achter de tap staan, de zomerbar zal worden uitgebaat door medewerker Arne Saccasyn. Op de kaart: een frisse pint of een cocktail, al kan je er overdag ook gewoon terecht voor een koffietje.

Le Bateau pakt de hele zomer lang uit met liveoptredens, en af en toe ook grotere evenementen. “Zo hebben we op zaterdag 8 juli een gezellig housefestivalletje onder de noemer Next One”, aldus Guyllian. Le Bateau staat voor zomerse beleving, met een knipoog naar het maritieme. “Denk: goujonettes, calamares en torpedogarnalen. Op vrijdag 14 juli is De Oesterput gastcateraar”, besluit Guyllian.