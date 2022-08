Zomerbar in de kijker: Quboo (Oedelem)

• Vanwaar de naam: de uitbaters bouwden een grote houten constructie, in de vorm van een kubus. Aan ‘kubus’ gaven ze een Zuiderse draai en zo werd het dus Quboo.

• Wie zit er achter: de jonge broers en studenten Niklas en Harm Michielssens.

• Wat is het concept: de zomerbar is opgebouwd in en rond een oude koeienstal uit de jaren 1800, naast de ouderlijke woning. “Binnen heeft het iets van een ‘mancave’ waar ook nog een biljarttafel komt en buiten is er een grote strook met stoeltjes en tafels waar zeker honderd personen kunnen zitten”, klinkt het bij de uitbaters.

• Sfeer: het geheel ziet er erg rustiek uit, met de sfeer van de ‘boerenbuiten’.

• Alleen in deze zomerbar: “We gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Ook voor de afbakening van het terrein, met knotwilgen. Leuk is dat de koeien tot een meter dicht bij je kunnen komen.”

• Wat moet je er zeker drinken: “We

hebben een heel mooie tapinstallatie met Stella, Karmeliet en Kwak Rouge en twaalf speciaalbieren op fles.”

• Wat moet je er zeker eten: de ambachtelijke kroketjes van ‘de kroketterie’. “Dit weekend komen er ook nog loempiaatjes op de kaart.

• Bereikbaarheid: aan de Praatstraat 5 in Oedelem. Er is een ruime parkeerweide naast de bar.

• Openingsuren: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 24 uur.