Zomerbar in de kijker: Fistong (Oudenburg)

De naam: Fistong verwijst naar het puntensysteem dat tijdens twee jaar Bar Abbaye moest worden verdiend met challenges. Volgens Simon Bronders is het de belichaming van mensen die alles uit het leven willen halen. Vorige week beslisten de uitbaters wel om de prijsvermelding in een eigen munteenheid, de ‘Fistong’, en bijhorend oplaadsysteem, te schrappen omdat nogal wat klanten dat misleidend vonden.

De uitbaters: Simon Bronders, Sybren Taillieu en Martijn Verhelst. Dit jaar doen ze het zonder Nick Vandekerchove die met zijn vriendin de horecazaak van zijn ouders heeft overgenomen.

Het concept: Een plek creëren waar iedereen zichzelf kan zijn op het terrein van een oude hoeve aan de Roksemput waar je elke dag de zon ziet ondergaan in het water. Volgens Simon Bronders het mooiste van Oudenburg.

Zeker drinken: de Fistong cocktail, een mojito of een van de klassiekers. Een aanrader is de Hugo of Huguette op basis van cava.

Zeker eten: de Fistong plank, met al het lekkers van de nabijgelegen zaak Wilgenhof. Ook de nacho’s El Pepe smaken naar meer.

Wat springt in het oog: Het geheel is bijzonder sfeervol ingericht met een prachtig uitzicht op de plas. Er is de hele dag zon. En de sfeer is er gemoedelijk. Nog de hele zomer kan je er werken van kunstenaar Quincy François bewonderen. Elke woensdag is er een familiedag en zijn er heel wat activiteiten voor de kleinsten voorzien.

Ons oordeel: Fistong mag dan al het vervolg zijn van Bar Abbaye, de locatie is zoveel keer specialer. De organisatoren hebben kosten noch moeite gespaard om het terrein smaakvol en gezellig in te richten.

Bereikbaarheid: Zomerbar Fistong vind je in de Zeeweg 60 in Roksem en is gemakkelijk bereikbaar via de Ettelgemsestraat of Brugsesteenweg.

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 14 uur tot 1 uur; zaterdag en zondag van 12 uur tot 1 uur. (LIN)