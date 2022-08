Zomerbar in de kijker: Ezelweide in Zonnebeke

Vanwaar de naam: De zomerbar is gelegen op de plaats waar niet zo lang geleden twee ezels graasden. Beide dieren zijn nu echter verdwenen en zullen na de zomerbar vervangen worden door paarden.

Wie zit erachter: Heel wat mensen staan aan de wieg van zomerbar De ezelweide. Het zijn de vrijwilligers, sympathisanten en familieleden van de bewoners die met het idee kwamen en het project hebben uitgewerkt. Wie eventueel nog wil meewerken, kan contact opnemen met het nummer 0477 91 21 26.

Wat is het concept: Een gezellige plaats creëren voor bewoners en hun familie, sympathisanten, familie van familie en medewerkers. Mensen in contact laten komen met de bewoners.

Alleen in deze zomerbar: Er zit geen enkel financieel doel achter. Alle opbrengsten gaan naar de animatie van het woonzorgcentrum. Zowel jong als oud is er gezellig bij elkaar.

Wat moet je er eten en drinken: Het aanbod is klassiek maar daarom zeker niet minder lekker. Een frisse pint, een streekbiertje, frisdranken en een lekkere cocktail.

Bereikbaarheid: Het WCZ Sint Jozef is gelegen in de Ieperstraat 54 in Zonnebeke. De zomerbar situeert zich achter de gebouwen van het WZC.

Openingsuren: Zomerbar Ezelweide is nog open op dinsdag 23 augustus van 15 tot 19 uur.