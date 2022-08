Zomerbar in de kijker: De Engelse Landschapstuin

• Van waar de naam: Dr. Nolf liet honderd jaar geleden in Kortrijk een tuin bouwen voor zijn privéziekenhuis. Zijn doel was om een echte Engelse landschapstuin na te bootsen met natuurlijke glooiingen, inheemse en uitheemse bomen. Ondertussen is de tuin samen met het prieeltje en de uitkijktoren beschermd erfgoed.

• Wie zit erachter: Joran Vanhoenacker (Jova Sfeercreaties). Joran was eveneens organisator van onder andere Wintertuin Kortrijk, Fun.K-Town en Kerstmarkt Kortrijk.

• Concept: een oase van rust in het midden van onze bruisende stad Kortrijk. Genieten in de zon, in de schaduw van de bomen of onder de sterrenhemel. Vanaf het prieeltje spelen artiesten achtergrondmuziek.

• Sfeer: De magische, zomerse tuin is een ideale plaats om even tot rust te komen met vrienden en familie, weg van de drukte. Je waant je er even op vakantie.

• Zeker drinken: Halsberg of Julia, twee lokale Kortrijkse bieren.

• Wat eten: Huisgemaakte wraps met zalm of Parmaham en roomkaas, vers gemaakte hummus “van mama” of een tapenade van zongedroogde tomaatjes.

• Bereikbaarheid: Door de poort aan Doorniksewijk 142 of via de Loofstraat ter hoogte van café Casa Verdi. Er is gratis parking. Je kan rijden tot aan de tuin.

• Open: Elke dag open behalve op maandag en dinsdag, telkens vanaf 13 uur.