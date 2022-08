Zomerbar in de kijker: De Draaierij

Van waar de naam: In het gebouw bevond zich de eerste fabriek van de firma Verhelst, een ijzerdraaierij. Later kon Willy Ide het kopen en hij woont er nog altijd met zijn gezin. Willy heeft de kelder, waar de draaierij was, omgebouwd tot een gezellige kroeg.

Uitbaters: Willy en zoon Jelle Ide. Willy is een bekende Oudenburgenaar, want hij is al vele jaren zelfstandig schouwveger. Jelle werkte enkele jaren bij Tui in het buitenland, maar heeft zijn hart nu verloren aan de horeca.

Concept: De Draaierij is een gezellige bruine kroeg met een mooi terras, waar je weg van de drukte met vrienden kan genieten van een drankje en een babbel. Volgend jaar wordt de keuken nog in orde gebracht.

Zeker drinken: Momenteel staan er frisdranken en enkele biertjes op de kaart aan heel democratische prijzen. Je kan er nog een pint drinken voor 2 euro. Volgende zomer wil Jelle met enkele cocktails uitpakken.

Zeker eten: Dat is een uitdaging voor 2023. Dan zal De Draaierij meer een brasserievorm krijgen en zal je er kunnen genieten van een spaghetti, garnaalkroket of een croque.

Wat springt in het oog: Naast het gezellige terrasje is vooral de kelder, ingericht als bruine kroeg met een lange bar, een eyecatcher. Het werk van vader Ide.

Ons oordeel: De Draaierij is niet alleen een zomerbar, maar een plek waar je ook in winter graag zou komen. Er staat zelfs een biljarttafel. Een authentieke jukebox zou zeker op zijn plaats zijn.

Bereikbaarheid: De Draaierij vind je in de Stationsstraat 66, even voorbij de brug over de autosnelweg. Er is een ruime parking voorzien.

Openingsdagen: Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14 uur.