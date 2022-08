Zomerbar in de kijker: De Bruine Kroeg (Zulte)

• Van waar de naam: De mobiele bruine kroeg was al jarenlang actief op beurzen, evenementen en festivals. In de coronaperiode viel dit grotendeels weg dus werd het decor opgesteld in de eigen tuin: de Bruine Kroeg Zomerbar.

• Wie zit er achter: Kurt ’t Kindt.

• Wat is het concept: De bruine kroeg draait in de eerste plaats rond 60 verschillende streekbieren, bekende en minder bekende.

• Sfeer: Typisch ouderwets, de bar mikt wel op het iets oudere publiek. Naast de streekbieren worden ook de klassieke gele, groene en witte limonade van Roman aangeboden.

• Alleen in deze zomerbar: De streekbieren en de sfeer maken het verschil. “We willen niet te hip proberen zijn, zo zijn er al zomerbars genoeg.”

• Zeker drinken: Moeder Overste, een blond streekbiertje uit Henegouwen van 8.5 graden, is zeer populair. De naam spreekt de mensen aan en het komt in een speciaal glas.

• Wat eten: Bij een streekbiertje kan je kaasjes en salami krijgen.

• Bereikbaarheid: Drogenboomstraat 7 in Zulte

• Open: Vrijdag van 16 uur tot 22 uur, zaterdag van 14 uur tot 22 uur en zondag van 10 uur tot 20 uur.