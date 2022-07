Zomerbar in de kijker: BOHO Village Experience

Vanwaar de naam: de naam BOHO Village Experience says it all: de stijl is bohemian, de klemtoon ligt op beleving. BOHO Village is ook een kleine gemeenschap op zich.

Wie zit er achter: Sven Vermoortele (54) en Joanne Roberts (56), die in Blankenberge al Reef Café en de Circosia uitbaatten.

Concept: Vorige zomer gestart als een combinatie van hip EK-dorp en pop-up zomerbar met live DJ’s en openluchtcinema. De stretch- of nomadentent draagt bij aan de zuiderse sfeer, de dome-tent zorgt voor een gezellige indoorbeleving bij regenweer. Bij grotere evenementen staan er ook foodtrucks opgesteld op het terrein.

Sfeer: Loungy, clubby en ‘very instagrammable’, aldus zaakvoerder Sven Vermoortele. Ibiza-vibes!

Alleen in deze zomerbar: Soulful Thursdays met DJ Zohra. Op zaterdag 23 juli herbeleef je hier de 90’s met The Mackenzie featuring Jessy.

Zeker drinken: een mojito cocktail met fruitige toets – denk bijvoorbeeld aardbei, framboos of passievrucht. Of met gember, voor wie het graag wat pittiger heeft.

Zeker proeven: Boho Butcher’s plate special met coppa belgasconne varken, spicy beef pastrami, secreto 07 rundsvlees, een olijvenmix, manchego, tzatziki en hummus.

Ons oordeel: de place to be voor wie zich even in het zuiden wil wanen.

Bereikbaarheid: Koning Albert-I-laan 59 in Blankenberge, naast de Floreal.

Openingsuren: BOHO Village Experience is elke dag vanaf 10 uur open, in de week tot 1 uur ’s nachts en in de weekends tot 2 uur. (WK)