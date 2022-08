Zomerbar in de kijker: Bar Lionel (Wevelgem)

• Van waar de naam: Toen Kurt en Veronique van eetcafé ’t Leeuwke een naam zochten voor hun zomerbar zochten ze naar een link met ‘leeuw’. Lionel is “kleine leeuw” in de Franse taal.

• Wie zit erachter: Kurt Depoorter van ’t Leeuwke brouwde lange tijd over een plan om een zomerbar in te richten naast het café. Terwijl hij verder ’t Leeuwke uitbaat is het Arthur die Bar Lionel runt.

• Concept: Aanvankelijk was het plan om enkel een zomerbar in te richten, het succes nodigde uit om er ook in de winter de gasten uit te nodigen.

• Sfeer: Het doel is om een gemoedelijke sfeer te creëren, rustige vibes.

• Alleen in deze zomerbar: De constructie ziet er prachtig uit, met rieten dak en de overdekking met tentzeilen.

• Zeker proeven: Alle cocktails worden zelf bereid, de mojito en picon zijn de specialiteiten. De uitgebreide tapasplank is eveneens een groot succes.

• Ons oordeel: Bar Lionel heeft wel degelijk een grote leemte ingevuld in Wevelgem, met zijn ruime terras en de zomerse sfeer trekt hij klanten van alle leeftijden aan.

• Bereikbaarheid: Bar Lionel is een steenworp van de afrit van de A19 Wevelgem-Gullegem. Er is een grote fiets- en autoparking.

• Open: Van 10 tot 01.30 uur, woensdag vanaf 16 uur. Sluitingsdag is dinsdag.