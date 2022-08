Zomerbar in de kijker: Bar Baton (Geluwe)

• Vanwaar de naam? “We liggen hier in de Stokstraat en tijdens een brainstormsessie over een passende naam kwam onze zoon plots op het idee om de Franse variant van stok te gebruiken. “Baton” werd het en het klonk meteen goed.

• Wie zit erachter? De zomerbar is een project dat vijf jaar geleden door Eveline Noordijk (49) en Jo Stragier (50) werd opgestart. In een tijd dat pop-upbars nog compleet nieuw waren, haalden ze het concept uit Nederland naar Geluwe.

• Concept? Een vakantiegevoel in eigen gemeente. De ruimte die dienst doet als atelier voor workshop bloemschikken, wordt zowel in de zomer als de winter 4 maanden lang tot een pop-upbar omgetoverd.

• Alleen in deze zomerbar? De Marokkaanse gehaktballetjes zijn het soort tapas waarmee deze afgelegen bar zich op de kaart heeft weten te zetten.

• Zeker proeven? Mojito! Weinig plaatsen nemen nog de tijd een mojito volledig zelf te maken wegens te tijdrovend. Bar Baton is dan weer de uitzondering op de regel want van een kant-en-klaar drankje is hier geen sprake.

• Bereikbaarheid? Bar Baton ligt in de Stokstraat. Hoewel het de indruk wekt goed verborgen te zijn, ligt het pal op de uiterst populaire tabaksroute.

• Open? Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag van 16 uur tot 1 uur en zondag van 14 uur tot 1 uur.