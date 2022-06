Zomerbar Heron opent op vrijdag 8 juli met knipoog naar de reigers

Achter Kasteel Blauwhuis komt er opnieuw een zomerbar, maar dit keer is het Marie Romel die de touwtjes in handen neemt. Met Zomerbar Heron wil ze mikken op een breed publiek. Van 8 juli tot en met 21 augustus zul je er terecht kunnen.

Het park van Kasteel Blauwhuis kende de voorgaande jaren al wat zomerbars, maar dit keer wil de familie Romel zelf de bakens uitzetten. Marie (22), dochter van eigenaar Jan Romel, heeft een heel team achter zich geschaard. “Vooral jonge mensen, maar allemaal al met behoorlijk wat ervaring in de horecawereld.”

Marie is ook de dame die verantwoordelijk is voor de events in het Koetshuis. “Nu het restaurant er gesloten is, organiseren we hier privéfeestjes en bedrijfsevents. Begin deze week vond hier nog een seminarie plaats.”

“We mikken zowel op de wandelaar in het park als iemand die met vrienden feestje wil bouwen”

De zomerbar zal op het ruime terras naast het Koetshuis komen. “Het huidige meubilair wordt nog vervangen, we werken onder meer met hoge tafels en loungezetels en er komen twee podia waar de mensen een plaatsje kunnen innemen. Alles is in principe buiten te doen, maar bij regenweer kunnen we de switch maken naar binnen.”

Saxofonist

De naam Zomerbar Heron verwijst naar de reigerkolonie in het Blauwhuispark huist. “Heron betekent zowel in het Frans als het Engels reiger. Het was mijn broer die met die naam kwam aandraven en hij klinkt ook goed in de oren.” Op vrijdag 8 juli gaat de bar voor het eerst open voor het grote publiek. “DJ Dennis Cartier en saxofonist Martin Le Vilain komen vanaf 17 uur er al de sfeer in brengen. Doorheen de zomer zijn er ook verschillende dj-sets, die vind je allemaal terug op onze site.”

De zomerbar zal open zijn van woensdag tot en met zondag telkens vanaf 15 uur. Op vrijdag en zaterdag sluit de bar om 1 uur, de andere dagen om 23 uur. “We willen hier een plek creëren waar je in een ontspannen sfeer kan genieten, bijpraten en connectie maken met anderen. Een streepje muziek, de prachtige tuin en de drankjes leiden ongedwongen tot unieke zomerse herinneringen. We maken er een inspirerende ontmoetingsplek van met een hoog gehalte aan vakantiegevoel”, zegt Marie.

Zomerbar Heron beschikt ook over een uitgebreide kaart. “Van cocktails en mocktails tot lekkere fingerfood. Je zal hier niets te kort komen. Iedereen is hier ook welkom, van de wandelaar in het park tot iemand die met vrienden een feestje wil bouwen.”