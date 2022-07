Zomerbar Feniks in Ettelgem: “Net dat ietsje anders”

Maar liefst 20 zomerbars telt onze regio, maar elk hebben ze hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen. Wij stellen ze stuk voor stuk nog eens voor en gingen er zelf ook even langs.

Van waar de naam: Feniks verwijst naar de artiestennaam van uitbater Sacha Stappers (27). Hij is als Feniks Fire actief als onder meer vuurspuwer en steltenloper.

Wie is de uitbater: Sacha Stappers (27) die er niet alleen woont, maar op het domein ook privéstal Peirdos runt. Je kan er je paard stallen en Sacha geeft er kampen.

Concept: Sacha wou net dat ietsje anders dan wat andere zomerbars bieden. In House of the Feniks creëert hij de sfeer van het zuiden met vooral lounges. Er komen regelmatig kleine thema-events.

Zeker drinken: Op de kaart van House of the Feniks staan allerlei bieren, frisdranken, wijnen. Maar volgens de uitbater moet je zeker een van de acht cocktails, of liefst nog allemaal, eens proeven.

Zeker eten: De nacho’s en tapasplanken zijn een must. En de ijsjes in tien verschillende smaken, lokaal product van De IJstijd.

Wat springt in het oog: Zeker de omgeving, want de paarden zijn dichtbij. Ook is er voor de kleintjes gezorgd met een speeltuin. Je kan er ook volleybal spelen.

Ons oordeel: De zomerbar springt er uit door de aparte sfeer en piekfijne inrichting. Door de witte elementen voel je je echt in Spanje of Griekenland. Ook het enthousiasme van Sacha werkt aanstekelijk.

Bereikbaarheid: House of the Feniks vind je in de Vrijboomstraat 51 in Ettelgem. De bar is bereikbaar via de Ettelgemsestraat.

Openingsuren: De zomerbar is elke dag open van 11 uur tot 23.30 uur.

