Zomerbar El Dorado is toe aan tweede editie: “Instant vakantiegevoel”

Nicolaas Balloey (36) opent dit jaar voor de tweede keer zijn zomerbar El Dorado in de Nijverheidstraat in Diksmuide. Hij biedt er zijn zelfgebrouwen bier Heroes aan en zet sterk in op het vakantiegevoel bij de bezoekers.

Na de geslaagde editie van vorig jaar van de zomerbar El Dorado besloot Nicolaas Balloey (36) ook dit jaar opnieuw de zomerbar te organiseren. Hij heeft een heel goede verstandhouding met zowel de stad als met de politie en de brandweer.

Vakantiegevoel

Nicolaas is zelfstandige en uitbater van de zomerbar. “Wie hier binnenkomt heeft een instant vakantiegevoel. De weide waar de zomerbar ligt is volledig omheind, de kinderen kunnen volop spelen ver weg en afgesloten van de straat. Er staan verschillende glijbanen en een springkasteel klaar waar ze naar hartenlust kunnen ravotten. In de grote tent kunnen de ouders rustig wat drinken en ondertussen hun kinderen in het oog houden. Ook honden zijn hier welkom: er staat altijd een kommetje water voor ze klaar en er is een afgesloten hondenloopweide waar de dieren los kunnen lopen. Ook pony’s, paarden en dergelijke zijn welkom”, verzekert Nicolaas.

“Nadat ik 14 jaar lang in een frituur stond had ik het gehad met binnen werken, ik wou per se buiten werken en hier kan dat perfect. De zomerbar is elke dag open van 14 tot 21 uur, als het weer het toelaat.

Op de kaart

En wat kan je zoal consumeren in de zomerbar? Het unieke bier Heroes dat ik samen met een vriend van mij brouw en dat verkrijgbaar is in verschillende soorten: blond, bruin van hoge gisting, enzovoort. Voorts zijn er verschillende soorten bier, wijn, sterke dranken, frisdranken en cocktails die gaan van Pisang Orange tot Dark & Stormy. Om te knabbelen zijn er onder meer frietjes, garnalenballetjes, vijf soorten heerlijke pizza op steen gebakken… Er zijn ook ijsjes, koffie, thee en een artisanale mede te verkrijgen”, gaat Nicolaas voort.

Zomerse Vrijdag

De zomerbar ligt tussen de fruitbomen en palmbomen, gezellig in het groen en op de achtergrond speelt een zacht muziekje. Op vrijdag 28 juli kan je er naar de Zomerse Vrijdag. “Fietsers en motorrijders zijn ook welkom en mogen hun voertuigen binnen de omheining van de bar parkeren. Ook groepen fietsers zijn heel welkom om hier een aangename dag of avond te beleven”, besluit Nicolaas. (ACK)

Zomerbar El Dorado is gelegen in de Nijverheidstraat 1 in Diksmuide, op wandelafstand van het centrum en is nog open tot en met zondag 27 augustus.