Zomerbar Dominiek Savio dit jaar op site Lysterbesse

Voor de vierde keer organiseert Dominiek Savio een zomerbar, deze keer op de voormalige terreinen van de Lysterbesse. Op vrijdag 26 mei kan iedereen van 16 uur tot middernacht terecht voor een hapje en drankje. De leefgroepwerking Talentier hoopt op een heuse afterwork party, want het is die dag ook Dag van de Buren, ideaal om eens binnen te gluren in het inclusieverhaal van Dominiek Savio.

“De bewoners van de Lysterbesse zijn sinds begin 2023 verhuisd naar de site Hoeve Ter Kerst, en hun voormalige thuis zal het originele decor vormen voor de gezelligste zomerbar van ons domein. Daar staan niet alleen een cocktail- en wijnbar, maar ook meerdere foodtrucks. Voor de kinderen zijn er een springkasteel en een nostalgisch visputkraam. Vorig jaar stond de zomerbar aan het oud stationsgebouw, maar dit jaar hebben we voor een groenere locatie gekozen”, klinkt het bij de organisatoren.

Voor Talentier

“Met onze zomerbar richten we ons op een breed publiek. We willen niet enkel de ouders van onze eigen leerlingen bereiken, of eigen personeelsleden, we hopen ook op een talrijke opkomst vanuit de brede omgeving van Dominiek Savio. Het is de uitgelezen kans om kennis te maken met de jongerenwerking Talentier – de opbrengst van de zomerbar gaat er integraal naartoe. Met de centen organiseren we leuke activiteiten en kampen, maar wordt ook een deel van de inrichting van de nieuwe leefgroepen gefinancierd. In leefgroep Talentier zijn 76 jongeren met een meervoudige beperking gevestigd; ze kijken enorm uit naar hun plek in het nieuwe Withuys.”

“We hebben niet aan het succesvolle concept gesleuteld. Je mag dus een zomerse, gezellige sfeer verwachten”, aldus Tom Supeene. Iedereen is welkom op 26 mei vanaf 16 uur in de Bollestraat 23 in Gits. (EVG)