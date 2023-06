Zomerbar De Voart opent met kleiduifschieten

Zomerbar De Voart langs de Lovaart in Pollinkhove opent ook dit jaar opnieuw de deuren tijdens de maanden juli en augustus. De hele zomer lang kan je er terecht voor een hapje en een drankje, maar uitbater Thomas Arnaert stelde ook een gevarieerde activiteitenkalender samen. Hij startschot wordt letterlijk gegeven op 30 juni en 1 juli met een tweedaagse kleiduifschieten.

De Voart is na vier jaar ondertussen een vaste waarde en ook komend zomerseizoen valt er in de zomerbar langs de Lovaart heel wat te beleven. Zo kan je er tijdens het openingsweekend op vrijdag 30 juni en 1 juli telkens van 14 tot 18 uur gaan kleiduifschieten, eensport waarbij met eenhagelgeweervliegende schijfjes (kleiduiven) uit de lucht moeten worden geschoten. Thomas start dus met een knaller. “Iedereen is welkom”, zegt hij. “Ook wie geen jachtvergunning heeft, kan komen proberen. Het is namelijk mogelijk om een vergunning voor een dag ter plaatse af te sluiten. De minimumleeftijd is wel 16 jaar. Ervaren instructeurs zullen de beginners begeleiden en tips geven aan degenen die hun vaardigheden willen bijschaven. Het belooft een leuke tweedaagse te worden waarbij schutters van alle niveaus welkom zijn.”

Activiteiten

Er staat nog veel meer op het programma. Op 8 en 9 juli is er een mojito-weekend met tal van variaties op deze bekende cocktail. Vrijdag 14 juli vanaf 18 uur en zaterdag 15 juli doorlopend kan je in De Voart dan weer de oude volkssport boltra beoefenen. Voor de kinderen is er de zaterdag tussen 14 en 17 uur grime.

Ook aan de muziekliefhebbers heeft Thomas Arnaert gedacht. “Op zaterdag 22 juli is er om 20 uur een optreden van Gravity”, overloopt hij het muziekprogramma. “De groep brengt een breed repertoire rockcovers zoals ‘Use Somebody’ van Kings of Leon, ‘Black Velvet’ van Alannah Myles, ‘Heavy Cross’ van Gossip, ‘I love Rock ’n Roll’ van Joan Jett & The Blackhearts, ‘Kryptonite’ van 3 Doors Down, ‘As The Bottle Runs Dry’ van The Wolfbanes en zelfs Nederlandstalige rock met ‘Iedereen is van de wereld’ van The Scene en ‘Ik wil je’ van De Kreuners. Op vrijdag 28 juli om 20 uur komt Suzy en de Wafels langs. Zij spelen hits uit deVlaamse en Nederlandse muziekschatkistvan de voorbije 90 jaar.”

Van 4 tot 6 augustus pakt De Voart uit met een piratenweekend en staat het bier Piraat van brouwerij Van Steenberge centraal. Zondag 6 augustus is er om 15 uur ook een optreden van Brigitte. Op zaterdag 12 augustus staat er nog een karabijnschieting gepland. De deuren van zomerbar De Voart sluiten op zondag 27 augustus. Wie op de hoogte wil blijven over de laatste nieuwsjes, kan terecht op de Facebookpagina van De Voart. (KVCL)