Zomerbar “De Engelse landschapstuin”, een verborgen parel in Kortrijk

Joran Vanhoenacker (32) opent vanaf 11 juni tot 15 september zijn romantische zomerbar in de Engelse landschapstuin op site LOOF. Dit van woensdag tot en met zondag tot 21u.

Deze idyllische honderd jaar oude tuin met vijver ligt verscholen tussen de Loofstraat en Doorniksewijk, in het centrum van onze bruisende stad Kortrijk. Het is de ideale locatie om tijdens de mooie zomermaanden even tot rust te komen.

Beschermd erfgoed

“Deze romantisch site zorgt ervoor dat je even weg kunt dromen. Het is een vergeten stukje beschermd erfgoed, pal in het centrum van Kortrijk. Toch is het al die tijd zo ongekend gebleven. Een verborgen parel die ik nu opnieuw eer wil aandoen. Je kan er komen wandelen, picknicken op het gras, genieten van de omliggende natuur en de zomerbar met frisse cocktails en akoestische livemuziek op de achtergrond”, zegt Joran.

In afwachting van de start van de bouwwerken op site LOOF stellen Compagnie Het Zoute en Stad Kortrijk het potentieel van het gebied open voor de buurt. Bij de start van het nieuwbouwproject van de vastgoedontwikkelaar zal een zomerbar hier waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. “Ik ben dus dankbaar dat wij hier iets mogen doen. Het is de bedoeling de tuin nog even terug te schenken aan de buurt. Ook het koetshuis en de kapel worden ingevuld. Er zijn hier elk weekend exposities”, zegt Joran.

Akoestische muziek

In het authentiek gerestaureerd prieeltje zullen er zaterdag en zondag altijd rond 15u solo of duo artiesten akoestische muziek komen spelen. De zomerbar “De Engelse landschapstuin” wil op deze magische plaats een rustige en aangename sfeer creëren. Het hele concept begon met het idee om leuke plekjes te maken voor jonge koppels. Doorheen de tuin zijn er hangstoelen, bankjes en een schommel om ongestoord te genieten van jouw date.

“Geen concert of optreden met luide muziek, maar eerder een beleving. Het is de perfecte locatie voor zij die op het gemak een glaasje willen drinken in een magische setting. Ook voor jonge gezinnen is het er perfect. Gewoon een speeldekentje meedoen en je bent vertrokken”, zegt Joran.

Zo is er bijvoorbeeld 26 juni een workout voor mama’s en hun baby. Je kan je ervoor inschrijven via @de_engelse_landschapstuin op Instagram of via www.mumsenbubs.be.

Lounge aan het water

Joran Vanhoenacker is eveneens organisator van Fun.K-Town op SINKSEN22: “the best chilled vibes” met house, disco, urban en hiphopmuziek. Aan de Vuurplaats Kortrijk Weide komen maar liefst 29 DJ’s op vier dagen tijd. Elke dag een ander genre.

“Er zijn zaken om te eten, er is een lounge, je kan aan het water zitten, genieten van een cocktail en uiteraard feesten. Voor ieder wat wils. Daarnaast liggen er twee grote parkings vlakbij Kortrijk Weide, dus de locatie is gemakkelijk te bereiken”, zegt Joran.