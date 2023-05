Zomerbar BOHO Village is terug in Blankenberge: “Lat wéér iets hoger gelegd”

Zomerbar BOHO Village in Blankenberge trapt vrijdag zijn derde seizoen af met Disco Dasco. Nog eentje om naar uit te kijken: op vrijdag 9 juni komt het 90’s dance-fenomeen Snap – die je vast nog wel kent van de megahits ‘The Power’ en ‘Rhythm is a dancer’ – The Village Experience opluisteren. “De kaarten vliegen de deur uit”, zegt Sven Vermoortele.

Vrijdagavond happy grooves met Disco Dasco, zaterdagavond retro classics met Olivier Pieters, op zondag ‘Marcus Toast all night long’: Sven Vermoortele (54) en Joanne Roberts (56) vliegen er tijdens het openingsweekend van The BOHO Village Experience meteen stevig in.

“We proberen al elk jaar met een nog sterkere line-up uit te pakken, en dat is nodig: andere evenementen leggen de lat óók steeds hoger. Maar door het eerdere succes van onze zomerbar, kunnen we ondertussen dus al eens een grotere naam uit het buitenland strikken. De tickets voor Snap vliegen de deur uit, en ook voor ons opneingsweekend – met free entrance – verwachten we een vol huis”, zegt Sven.

Containers uit Bali

Voor de typische aankleding van zijn zomerbar in bohostijl liet hij opnieuw twee volle containers overkomen uit Bali. “Nieuw dit jaar, is onze Boho Kids Day. De eerste vindt plaats op woensdag 7 juni. Een vaste waarde op zondag, wordt opnieuw onze hippie market”, besluit Sven. De line-up voor de closing party op zaterdag 2 september, wordt later bekendgemaakt.