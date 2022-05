Zomerbar Bar Abbaye verhuist van Abdijhoeve naar Zeeweg en krijgt nieuwe naam: “We mogen weer uitbundig leven”

Op vrijdag 17 juni openen de vrienden Simon Bronders, Martijn Verhelst en Sybren Taillieu een nieuwe versie van hun zomerbar. “Onze uit de hand gelopen hobby kende twee succesvolle jaren op het binnenplein van de Abdijhoeve, maar door de komst van horecazaken – iets dat we alleen maar toejuichen – moesten we uitkijken naar een nieuwe locatie. En dat is het grote terrein van een oude hoeve in de Zeeweg 60 geworden”, vertelt Simon Bronders.

Zomerbar Fistong is de opvolger van Bar Abbaye. Niet alleen de locatie, Zeeweg 60 in Roksem, is nieuw. Ook is het oorspronkelijke viertal herleid tot drie, want Nick Van den Kerchove heeft afgehaakt. “Nick gaat straks, samen met zijn vriendin, de zaak De Floride in Oostende overnemen van zijn ouders. We wensen hen alle succes toe en zijn Nick heel dankbaar voor wat we samen konden realiseren”, zeggen Simon Bronders, Sybren Taillieu en Martijn Verhelst.

Vriendschap vieren

De vrienden moesten door de renovatie van de Abdijhoeve die nu twee horecazaken herbergt, op zoek naar een nieuwe locatie voor hun zomerbar, want ze wilden een vervolg breien aan de twee succesvolle jaren van Bar Abbaye. “Horeca is een tof gegeven. Je leert nieuwe mensen kennen en kan samen de vriendschap en dit jaar ook de herwonnen vrijheid vieren”, vindt Sybren Taillieu.

“Na een zoektocht van enkele weken kwamen op deze locatie terecht. We wilden in Oudenburg blijven en waren meteen verkocht toen we op de achtergrond de waterplas van De Kluiten zagen. Stel je eens voor dat je hier zit met de zon die ondergaat aan het water”, laat Simon Bronders zijn verbeelding werken. Het zoeken eindigde dus aan het domein van de oude hoeve Dobbelaere langs de Zeeweg in Roksem. “Dit is nu eigendom van een architect uit Ruiselede die er ook grote plannen mee heeft. Maar eerst willen wij hier de zomer doorbrengen.”

We hebben 17 ton groenafval opgeruimd

Samen met veel helpende handen hebben de vrienden intussen heel veel opgeruimd, zo onder meer 17 ton groenafval, want alles was dicht gegroeid. “Martijn heeft daarna gras gezaaid en is hier in de droogteperiode elke dag komen wateren”, prijzen Simon en Sybren hun vriend.

“Door onze ervaring lukt het om in die korte periode al veel te regelen. Ja, het zal ons zeker lukken om wat we voor ogen hebben te realiseren tegen de opening op 17 juni”, verzekert Simon.

“Wat ons ook een boost heeft, is dat dit een zomer zonder maatregelen wordt en er weer kan gedanst worden. Het mag straks dus iets uitbundiger. We kunnen voor 200 procent leven”, vult Sybren nog aan.

Miniserie Fistongs

En dan is er nog een nieuw gegeven. Om mensen zoveel mogelijk warm te maken voor de zomerbar lanceert het drietal de online serie Fistongs waaraan men actief kan deelnemen. “Het is een miniserie op sociale media. Dit is ons marketingbudget. De serie werd gemaakt door jonge ondernemers die we de voorbije twee zomers leerden kennen. Gust Deprez en Bram Vanhaecke namen de videografie voor hun rekening, Jeffe Delrue verzorgde de scripts en kaffie, het marketingbedrijf van Yentl Jacobs en mezelf, nam de regie op zich”, legt Simon Bronders uit.

Het verhaal

“Het is het jaar 2022. De zomer dreigt overgenomen te worden door een virus dat ons ervan weerhoudt om 200 procent te leven. Jerome, een rijke horecamagnaat, heeft er alle belang bij dat dit virus zich verspreidt. Zes mensen – en hun leider El Jefe – werken samen met deelnemende groepen om een antivirus te creëren op een spannende reis van zelfontdekking en veel of leuke pluk de dag- opdrachten”, vertelt Simon Bronders.

De laatste aflevering van de miniserie wordt met een liveshow opgenomen op de openingsavond, vrijdag 17 juni.