Zomerbar Azuro wordt Marie-Claire’s op nieuwe locatie: “Dit jaar kiezen we voor gezellig lunchen en dineren in een groene omgeving”

Kelly Libaers (25) en Mathieu Clarysse (26) brengen een nieuw totaalconcept op de site Van Marcke in Kortrijk. Naast Ralph’s Bar in Lauwe – vernoemd naar hun driejarige zoon – lanceert het koppel Marie-Claire’s. De zomerbar draagt de naam van hun dochter van een jaar. “Azuro komt sowieso terug, maar dit jaar kiezen we voor gezellig lunchen en dineren in een groene omgeving, met live cooking en een ruim aanbod aan cocktails en de betere tapas.”

De nieuwe locatie, schuin tegenover de Meiweg en MPI Pottelberg, ligt dichter bij het centrum en beschikt over een ruime parking en fietsparking. “Ik vind de locatie beter. Het is meer afgesloten, je ziet geen straat en je wordt omringd door groen. Samen met onze vijver hebben we een gezellige omgeving beet”, zegt Mathieu.

Bij Marie-Claire’s zal je zowel ‘s middags als ’s avond kunnen eten. Op de locatie staat een indrukwekkende OFYR barbecue met grote ronde plaat. “We bereiden live lunch en diner. Op de kaart staan onder meer rundscarpaccio, bruschetta met tomaat en basilicum, gamba’s, ribbetjes, onze Pure Taste burger met Wagyu beef, truffelmayonaise, parmezaan en rucola. Daarnaast reserveren we ook drie verschillende pizza’s uit onze steenoven op hout”, vertelt Mathieu.

“Loungegegeven met aangename sfeermuziek”

Aan de grote vijver komen terrassen in een deels overdekte pergola. Er is met hun avonturenpark met springkasteel eveneens beleving voor de kinderen. “We kiezen voor het loungegegeven met aangename sfeermuziek. Marie-Claire’s biedt een ruime cocktailkaart en doorlopend de betere tapas om op elk moment van de dag de honger te stillen. De stijl is eerder modern en stijlvol met witte tinten”, aldus Kelly. De locatie met een 350-tal plaatsen kan gedeeltelijk of volledig worden afgehuurd. Je kan hiervoor een mail sturen naar kelly@pure-taste.be.

Marie-Claire’s is op woensdag, donderdag en zondag open van 11.30 tot 23 uur, vrijdag en zaterdag tot middernacht. Tijdens de openingsweek is de zomerbar eveneens open op maandag en dinsdag. Lunchen kan van 11.30 uur tot 14.30 uur, ’s avonds vanaf 18.30 uur. Volg hun sociale media voor verdere updates. Mathieu en Kelly zoeken nog flexi’s en jobstudenten om de zomerbar te versterken.