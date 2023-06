Zomer start zonder Parkkaffee Ryckevelde: zomerbar verliest vergunning

Het zit er bovenarms op tussen het vlak bij elkaar gelegen Kasteel Ryckevelde en de pop-upbar Parkkaffee Ryckevelde. De pop-upbar is gesloten nadat Kasteel Ryckevelde naar de Raad van State trok om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning van Stad Damme voor de pop-upbar, wegens te verwachten hinder en overlast. Sowieso mag oprichter Laurens Vogelaers de pop-up niet meer zelf runnen nadat hij van de ondernemingsrechtbank een beroepsverbod voor maar liefst tien jaar kreeg opgelegd wegens, dixit de rechtbank, “grove fouten die hebben bijgedragen tot drie faillissementen”.

Het ene Ryckevelde is duidelijk het andere niet. Op het adres Holleweg 2 in Sijsele vind je het Kasteel Ryckevelde, een neogotisch kasteel uit het eerste deel van de twintigste eeuw. Het echtpaar Laurent De Bleecker en Vera Vandevelde kochten het kasteel enkele jaren geleden aan in erfpachtformule en realiseerden er na veel verbouwingen een horecazaak met tearoom, restaurant, feestzalen met ruim terras en enkele gastenkamers.

Nauwelijks 200 meter verderop in het Ryckeveldebos vinden we Parkkaffee Ryckevelde: een in 2019 door ondernemer Laurens Vogelaers opgerichte zomerse pop-upbar in en rond een 16de-eeuwse kasteelhoeve, ook wel het landhuis genoemd. Het Parkkaffee Ryckevelde werd dit jaar halfweg mei opnieuw geopend voor het publiek, nadat het via een burgemeestersbesluit daarvoor de toelating van Stad Damme had gekregen.

Maar het zomerse pop-upplezier bij Parkkaffee Ryckevelde bleek van korte duur. Nauwelijks enkele weken na de opening was de pop-up alweer gesloten. Dat mocht ook Karen Liekens ervaren. Deze jongedame zou op het domein van Parkkaffee Ryckevelde op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni het inspiratiefestival ‘The Joy of Growth’ organiseren. Geen muziekfestival maar wel een evenement met een line-up van sprekers rond thema’s als lichaam, emoties, gedachten, liefde en relaties… “Ik ontdekte via hun Instagramkanaal dat de vergunning voor de pop-up geschorst is door de Raad van State, waardoor het evenement op die locatie dus niet zou kunnen doorgaan”, vertelt Karen Liekens. “Daar stond ik dan, op vijf dagen voor aanvang van mijn evenement. Gelukkig heb ik die dag zelf nog een andere locatie gevonden, evenwel in Gent in de zomerbar GAZON.”

Raad van State

Wat was er gebeurd? De BV Ryckevelde, de vennootschap die het Kasteel Ryckevelde uitbaat, was naar de Raad van State getrokken om het burgemeestersbesluit, waardoor de pop-up uitgebaat kon worden van 12 mei 2023 tot 10 september 2023, te laten schorsen. De BV Ryckevelde 1451 en Laurens Vogelaers zelf, namens de uitbating van de pop-up Parkkaffee Ryckevelde dus, hebben zich aangemeld als zogenaamde ‘tussenkomende partijen’ om ook hun argumenten te kunnen laten horen.

De pop-upbar bevond zich aan de 16de-eeuwse kasteelhoeve, ook wel het landhuis genoemd. © Davy Coghe

“We vinden het heel spijtig dat we hier op deze manier burgemeester Joachim Coens en de Stad Damme moesten betrekken maar we zagen geen andere mogelijkheid”, zegt Laurent De Bleecker namens Kasteel Ryckevelde. “Wij ervaren immers heel wat problemen en overlast door de uitbating van deze pop-upbar. Om te beginnen is er de naamsverwarring. Wij ervaren vaak dat leveranciers, en niet zelden ook schuldeisers, van mijnheer Vogelaers bij ons aankloppen. Er is ook een mobiliteitsproblematiek. Bij de uitbating van de pop-upbar is er geen parking voorzien en zijn klanten maken gebruik van onze parking. En dan is er ook nog milieuverstoring door het lozen van afvalwater in de waterloop achter ons kasteel.”

Concurrentie wegwerken?

De tussenkomende partijen, De BV Ryckevelde 1451 en Laurens Vogelaers, argumenteerden voor de Raad van State dat de uitbaters van Kasteel Ryckevelde geen belang hebben bij hun vordering en dat die dus onontvankelijk zou zijn. Volgens hen slagen ze er niet in om om op een redelijke wijze aannemelijk te maken dat de uitvoering van het burgemeestersbesluit enige vorm van hinder zou veroorzaken. Het zou er hen enkel om te doen zijn concurrentie weg te nemen. Een stelling die door de Raad van State niet of toch niet volledig gevolgd wordt, zo blijkt uit het arrest.

“Er is vernieuwde, aangepaste aanvraag ingediend bij het stadsbestuur en die gaan we nu bekijken” – Joachim Coens (Burgemeester van Damme)

De Raad van State stelt daarin dat het domein in kwestie in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)-gebied ‘Assebroekse meersen tot Bergbeekvallei’ ligt en dat daarom de Stad Damme de natuurtoets van het natuurdecreet had moeten toepassen, wat de Stad niet deed. De Raad van State besliste dus om ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ – gezien het evenement al van start was gegaan – over te gaan tot de schorsing van het burgemeestersbesluit. “De BV Ryckevelde heeft intussen een vernieuwde, aangepaste aanvraag ingediend bij het stadsbestuur en die gaan we nu bekijken”, zegt Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Beroepsverbod

Die aanvraag zal alvast niet ingediend worden door oprichter Laurens Vogelaers zelf, gezien de ondernemingsrechtbank op 28 februari van dit jaar oordeelde dat hij gedurende een periode van tien jaar een beroepsverbod krijgt opgelegd om persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten. Dit omwille van, dixit de rechtbank, “grove fouten die hebben bijgedragen tot de faillissementen van de bedrijven E-Transition nv, Greentop bv en Prosolar”. Daarbij gaat het onder meer om fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen niet na te leven, zoals onder meer geen jaarrekeningen neerleggen. En verder ook nog over het vermengen van de vennootschapsvermogens met zijn privévermogen. Daarnaast werd nog maar op 11 mei 2023 ook de vennootschap Ryckevelde Estate, met Laurens Vogelaers als bestuurder, failliet verklaard.

Al nieuwe aanvraag

Laurens Vogelaers zelf wenst niet te reageren, maar we werden wel gecontacteerd door zijn vader, dokter Dirk Vogelaers, die nu als zaakvoerder en aanspreekpunt fungeert. Op het voornoemde beroepsverbod gaat hij echter niet in. “Dat is een bladzijde die omgedraaid is en wij zijn ons aan het herorganiseren. Ik wil erop wijzen dat de heer De Bleecker al vier jaar lang een persoonlijke en juridische oorlog tegen ons voert, met als enige motivatie dat hij de enige wil zijn die in en rond Ryckevelde een commerciële activiteit uitoefent”, zegt Dirk Vogelaers. “Wij proberen al vier jaar een omgevingsvergunning voor ‘bewoning met horeca’ te verkrijgen en de adviezen waren steeds positief maar mijnheer De Bleecker blijft in beroep gaan. En het probleem is dat de diverse overheden de bevoegdheid naar elkaar doorspelen. Wij zullen dus voor op de lange termijn een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen en voor de korte termijn hebben we een nieuwe aanvraag gedaan voor toelating voor de pop-up.”