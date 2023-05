Zoetemarkt werkt samen met ‘Coeur De Flandre’

Op 29 mei, Pinkstermaandag wordt de 42ste editie van de Zoetemarkt gehouden. Nieuw dit jaar is de samenwerking met de marktkramers van over de schreve, de grens met Noord-Frankrijk. “In samenwerking met ‘Coeur De Flandre’ vonden we heel wat geïnteresseerde marktkramers”, aldus Bert Lambrecht.

Door de komst van de Noord-Franse bakkers zullen meer dan 40 standhouders aanwezig zijn op Pinkstermaandag in Kemmel. Onder de Noord-Franse zoetigheden noteren de organisatoren alvast de ‘Merveilleux’, een luchtige meringue gemaakt door de wereldberoemde Fred die sedert kort zijn gebak ook aanbiedt in ’t Bernadetje op de Vidaigneberg in Westouter. Vanuit Cassel wordt dan weer de zoete producten van La Casseline verwacht.

Parking

De organisatie rekent weer op enkele duizenden geïnteresseerden die zullen zorgen voor drukte en sfeer op de Dries en in het Warande-park. “Wel wordt er dit jaar nog meer aandacht besteed aan mobiliteit: er wordt voldoende (auto- en fiets)parking voorzien en meer werk gemaakt van bewegwijzering. We richten drie weides in als parking, dit zijn twee weides in de Kemmelstraat in Kemmel en één weide in de Pingelaarstraat ter hoogte van de camping Ypra. Ook de parking van de technische dienst in de Bergstraat in Kemmel wordt een publieksparking.”

Het verhaal van de Zoetemarkt gaat terug op een traditie die ontstond tussen de twee wereldoorlogen. “Op Sinksenmaandag kwamen de mensen naar het grote bal bij de Belvédère op zoek naar een ‘zoetje’, een liefje.” Een bal zoals eertijds is er niet meer maar wel voldoende muzikale animatie. “De Taarteklaais – eigenlijk de KH Vijverzonen uit Dikkebus – openen naar jaarlijkse traditie de festiviteiten om 14 uur. Het afsluitend optreden, van Johnny Clarysse en band, vindt plaats om 17.30 uur op de Dries. Ook voor de animatie werd gekozen voor een Franse slag: Johny Mirador en Big Ben Brians Blues zijn twee acts op de affiche die uit Le Nord komen.”

De dag ervoor, op 28 mei (Pinksteren dus), is de Dries de place to be voor de jongste zoetekauwen, tussen 3 en 12 jaar. Dan vindt de GekkeSpekkeZundag plaats. Onder impuls van Zoetemarkt-comitélid Kurt Lewyllie zijn er van 13.00 uur tot 17.00 uur workshops en tal van spelactiviteiten met één centraal thema, zoetigheden. Inschrijven kan de dag zelf. De deelnameprijs is €5. (MDN)

www.zoetemarkt.be