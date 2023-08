Zilveren verjaardag voor brasserie Clos du Midi: “We organiseren een stevig feestje”

De vlotte brasserie Clos du Midi uit Sint-Andries is 25 jaar jong en dat laten de uitbaters – het echtpaar Tom Vandewiele en Sabine De Bondt en hun zoon Justin – niet ongemerkt voorbijgaan. “Op 14 augustus organiseren we een stevig feestje met aperitief, een pastabar en livemuziek”, zegt Tom Vandewiele.

Clos du Midi, het bekende fris en modern ingerichte eethuis langs de Gistelse Steenweg, mag in zijn huidige vorm dan 25 jaar jong zijn; de voorgeschiedenis ervan gaat tot wel 40 jaar terug. “Mijn ouders zijn 40 jaar geleden op deze locatie gestart met een horecazaak, toen nog vooral café, met de naam ’t Zuidveld. Dat was toen vernoemd naar een kasteeltje dat werd afgebroken voor de aanleg van de expressweg hier in Sint-Andries”, legt uitbater Tom Vandewiele (53) uit. “Ik ben dus opgegroeid in de zaak, draaide erin mee en heb de hotelschool Ter Groene Poorte gevolgd omdat ook ik van de horeca mijn beroep wilde maken. Mijn echtgenote Sabine (52) leerde ik later ook kennen in Ter Groene Poorte, waar we toevallig samen een specialisatiecursus volgden, waar zij eerder al de hotelschool Spermalie had doorlopen.” “Voor Tom en ik samen met Clos du Midi begonnen, 25 jaar geleden dus, was ik eerst 10 jaar lang uitbaatster van de bar bij tennisclub Azalea”, vult Sabine aan.

Club Brugge

“We hebben de zaak toen bewust een andere naam willen geven dan onder de uitbating van mijn ouders. Maar er blijft toch een link, want Clos du Midi is de Franse vertaling van Zuidveld”, weet Tom. Zo vlakbij het voetbalstadion gelegen, speelden de uitbaters ook al vlug in op de aanwezigheid van Club en Cercle Brugge. “We kregen lange tijd veel spelers van Club Brugge over de vloer. Maar toen Bart Verhaeghe aantrad als nieuwe sterke man en er werd gewerkt met het Belfius Base Camp in Westkapelle voor alle faciliteiten, verminderde dat sterk. Bij de thuiswedstrijden blijven we echter nog altijd ons voetbalarrangementmenu geven; dat blijft een succesnummer.” Nog typerend voor Clos du Midi zijn de vele foto’s van Bekende Vlamingen, vaak uit het sportmilieu, die de wanden van het restaurant en het bijhorende feestzaaltje sieren. “Dat is eigenlijk begonnen met een foto van Vital Borkelmans en Frederik Boi. Zij moedigden ons aan om nog meer van die foto’s te nemen van bekende gasten die hier over de vloer komen”, verduidelijkt Tom. “Aan veel foto’s hangt een mooi verhaal vast.”

Nog niet stoppen

Intussen draait ook zoon Justin Vandewiele (24) al zeven jaar mee in de zaak. Maar aan zelf stoppen denken Tom en Sabine nog niet. Ze doen er graag minstens nog 10 jaar bij. “Voor onze 25ste verjaardag geven we een stevig feestje op maandag 14 augustus. Aan de prijs van 25 euro, niet toevallig gekozen, is er een feest met aperitief, een pastabuffet én feestelijke livemuziek”, geeft Tom nog mee.

Meer info is te vinden op de website: www.closdumidi.be