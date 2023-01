Zeven West-Vlaamse ondernemers genomineerd voor Belgian Vegan Awards

Zeven West-Vlaamse ondernemers maken kans op een Belgian Vegan Award. De Belgische veganismevereniging BE Vegan reikt de prijzen in februari voor de achtste keer uit. Stemmen kan nog tot 22 januari.

Met de Belgian Vegan Awards, die op maandag 6 februari uitgereikt worden, zet BE Vegan initiatieven in de kijker die het voorbije jaar een bijdrage leverden aan het veganistisch aanbod in ons land. Er worden awards uitgereikt in twaalf categorieën. Stemmen kan nog tot 22 januari via deze link.

Bij de genomineerden vinden we zeven West-Vlaamse ondernemers terug. De Brugse zeewierkroketten van Nomet, sinds kort te koop bij Bio Planet, maken kans op de award voor Best Belgian Brand. Stronk uit Izegem en tAK uit Marke (Kortrijk) zijn dan weer genomineerd voor Best (web)shop. In de categorie Best Pastry & Sweets is Chez Mariette uit Zedelgem een van de kanshebbers.

De KleinKeuken uit Kortrijk is genomineerd voor Best Lunch, terwijl Blackbird uit Brugge kans maakt in de categorie Best Breakfast/Brunch. Tot slot is er ook nog Vegansa uit Gits (Hooglede), dat strijdt voor de award voor Best Catering.