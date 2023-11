Zeven Kortrijkse horecazaken krijgen inbrekers over de vloer, ook resto De KleinKeuken: “Zou vroeg of laat gebeuren”

In korte tijd werden zeven horecazaken in Kortrijk ongewenst geconfronteerd met indringers, waarbij één specifieke zaak tweemaal het doelwit was van inbraken. Het merendeel van de inbraken vond plaats via het keldergat, terwijl in twee gevallen de inbrekers binnenkwamen via de voordeur. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) neemt maatregelen door praktische beveiligingstips te verspreiden onder horecaondernemers, met als doel hen te helpen zich effectiever te beschermen tegen dergelijke ongewenste bezoekers. Hoewel de politie al een verdachte op het oog heeft, wordt de aanhouding van deze persoon als een complexe taak beschouwd.

De lokale politiezone Vlas leidt het onderzoek naar recente inbraken in zeven horecazaken in het stadscentrum van Kortrijk. “Het onderzoek is nog bezig en we hebben een verdachte op het oog voor de inbraken via leveranciersluiken bij cafés. We hebben de identiteit vastgesteld dankzij camerabeelden”, meldt Thomas Detavernier van politiezone Vlas. “De verdachte verblijft illegaal in ons land en wordt momenteel opgespoord. Doordat die persoon geen vast adres heeft, is het dus een moeilijke klus. Er bestaat ook de mogelijkheid dat er een andere dader betrokken is bij de inbraken waarbij de voordeur werd geforceerd, met name in restaurants,” voegt hij er nog aan toe.

De inbraken vonden onder andere plaats op het Schouwburgplein (1 horecazaak), Walle (1 horecazaak), Vlasmarkt (1 horecazaak), Budastraat (1 horecazaak) en in de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat (3 horecazaken). Hoewel de namen van de horecazaken niet worden vrijgegeven door de politie, was eerder al bekend dat het café ‘t Kanon op Walle, café De Gouden Aap aan de Vlasmarkt en het veganistische restaurant De Kleinkeuken in de Budastraat getroffen waren.

Onvermijdbaar

Gwenn Dejaegere (35) is de uitbater van laatstgenoemde, het veganistische restaurant De Kleinkeuken. De feiten dateren van 2 november. De kassa, een gsm en de ‘fooipot’ werden meegenomen. “Kijk, ze zeggen wel dat je je kassa elke avond moet ledigen, maar ik had dat toen al even niet meer gedaan. Ik kwam ’s ochtends toe, de leverancier stond er al, en we zagen samen dat er was ingebroken. Ik was meteen benieuwd naar wat er precies was gestolen, maar helemaal verrast was ik niet.”

“In de acht jaar dat ik De KleinKeuken openhoud, is er overal in de buurt wel eens ingebroken. Ik dacht dus dat het ooit wel eens zou gebeuren bij ons ook. Ik hoop nu vooral dat de volgende keer niet meteen komt. Ik deed direct door nadat ik ontdekte dat er was ingebroken, want het was heel druk in die periode. Het is natuurlijk niet fijn, maar ik kan er niets aan veranderen en ga ervan uit dat de inbreker het waarschijnlijk meer nodig had dan mij,” concludeert Dejaegere.