Zet u Bie, een ‘biezonder’ koffie- en desserthuis: “De reacties zijn lovend”

De Biekorf in de Statiestraat, eigendom van Tordale, heeft sinds 31 mei een nieuwe invulling gekregen. De pop-up ‘Zet u Bie’ is een ‘biezonder’ koffie- en desserthuis dat wordt uitgebaat door mensen van Tordale, samen met de Biekorf-begeleiders.

Van 1979 tot 2013 waren het bewoners van Tordale die in de Biekorf verbleven. Deze bewoners verhuisden naar site Vancoillie, waarna het artistiek atelier De Beelderij er tijdelijk hun intrek nam in afwachting tot de Peerdenposterij in Torhout klaar was. Tussen april en september 2022 kregen Oekraïense vluchtelingen er een tijdelijke opvang.

“Zeven jaar geleden dienden mijn collega Flo Tanghe en ik een dossier in om in de Biekorf een bakatelier te beginnen”, vertelt Hilde Plets, begeleider-coach in site Vancoillie. “Nu het gebouw opnieuw leeg stond, kregen we het aanbod van de directie om er ‘Zet u Bie’ te beginnen als pop-up.”

‘Biezonder’

Hilde en Flo zijn de trekkers van het project. “Er is altijd één iemand van ons twee aanwezig, samen met een collega en enkele vrijwilligers. Al van bij de voorbereidingen zijn de vrijwilligers erbij om te helpen. En met de steun van vele Lichterveldenaren verzamelden we meubilair en dergelijke voor het interieur. We werken met oude meubels en servies uit ‘de oude tijd’.” Het woord ‘Biezonder’ wijst op mensen met een verstandelijke handicap. “Tordale streeft naar inclusie en dit project is erg inclusief”, legt Hilde uit.

In de voormiddag wordt er samen met de bewoners vanuit de dagbesteding taarten gebakken. “Flo en ik volgden een opleiding om taarten te bakken zodat we de nodige diploma’s en kennis kunnen voorleggen. In de namiddag zijn het andere bewoners die helpen met het opnemen van de bestellingen, de bediening en de afwas.”

Positieve reacties

“De klanten reageren heel positief en verrassend. Ze vinden het een mooi initiatief. De reacties zijn lovend”, aldus Hilde. “Ook de cliënten van Tordale zijn enthousiast en staan elke keer te popelen om te komen en te beginnen. Een koppel dat onverwachts passeerde bleef maar zeggen dat dit echt een aangename verrassing was en dat ze zeker nog eens zouden terugkeren.” (JW)

De pop-up ‘Zet u bie’ in de Statiestraat 10-12 is open op woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur, nog tot en met vrijdag 14 juli. Er wordt niet gewerkt met reservaties. Binnen is er plaats voor 24 personen, buiten in de grote tuin kunnen 20 personen zitten. De taarten worden zelf gebakken.