Zes maanden na verwoestende brand is Italiaans restaurant La Scala opnieuw open: “Zoveel steun van klanten en ondernemers”

Vincenzo Gargiulo en Audrey Massart, beide 40 jaar, hebben hun Italiaans restaurant La Scala in de Lombardsijdestraat in Nieuwpoort-Bad opnieuw geopend. Zes maanden geleden werd de zaak getroffen door een verwoestende brand. Liefst 65 brandweermannen werden opgetrommeld en 132 mensen uit de buurt moesten geëvacueerd worden. “Gelukkig is het meest kostbare uit onze zaak niet vernield”, reageert Audrey.

Het was Salvatore, de papa van Vincenzo, die in 1997 het restaurant La Scala met pizza’s uit de houtoven en verse pasta opende. Vincenzo en zijn vrouw Audrey zijn nu al 14 jaar de gezichten van de goed draaiende zaak in de Lombardsijdestraat in Nieuwpoort-Bad.

132 mensen geëvacueerd

In de nacht van 27 op 28 juli vorig jaar zagen ze hun levenswerk in vlammen opgaan. “We hadden net gesloten en een half uur later ging het brandalarm af. We snelden terug naar de zaak, waar de brandweer massaal aanwezig was. We konden enkel toekijken hoe ons restaurant volledig vernield werd. Het was verschrikkelijk om daar zo machteloos te staan. In een paar minuten was alles waar we zo hard voor gewerkt hadden verwoest.”

De brand is ontstaan bij elektro in de keuken. Door de hevige rookontwikkeling moesten 132 mensen uit de buurt een paar uur geëvacueerd worden. Er vielen geen gewonden.

“Er zijn zoveel mensen die ons hebben geholpen. Dat heeft ons mee gemotiveerd om de moed niet te laten zakken”

Ondanks die grote tegenslag hebben Vincenzo en Audrey geen moment getwijfeld om het restaurant opnieuw in te richten. “We kregen zoveel steun van onze klanten en collega’s, we zijn hen daar heel erg dankbaar voor”, wil Audrey benadrukken. “Er zijn zoveel mensen die ons hebben geholpen. Dat heeft ons mee gemotiveerd om de moed niet te laten zakken. Toen we na de bluswerken La Scala binnengingen, stelden we vast dat de authentieke pizza-oven op hout nog intact was. Gelukkig maar, want dat is echt onze specialiteit.”

Pizza’s even lekker

Die oven is het enige wat gered kon worden. De rest is allemaal vernieuwd en dat in een recordtijd van zes maanden. La Scala is sinds 23 januari opnieuw open. “Wat zijn we blij om al die vertrouwde klanten opnieuw te zien”, klinkt Audrey enthousiast. “Het interieur is dan wel volledig vernieuwd, aan ons concept hebben we niets veranderd. Onze pizza’s en verse pasta’s smaken nog steeds even lekker (knipoogt). Je kan daarvan ter plaatse genieten of afhalen om mee te nemen. Vanaf maart openen we ons buitenterras. We blikken terug op een emotioneel zware periode, maar zijn zo gelukkig dat we vanaf nu opnieuw kunnen verder werken.”