Zeemanshuis verkocht aan school

Het zeemanshuis in de Ploegstraat (marktplein) is verkocht aan de aanpalende scholengemeenschap Saeftinghe Oostkust. De werking van de vzw Zeamen Centre Zeebrugge is de voorbije tien jaar grondig veranderd. De zeelui komen steeds minder van boord en het horecabezoek door buurtbewoners daalde. Daar kwam nog de pandemie bovenop. Het zeemanshuis ging dicht en de vzw zette meer in op ambulante dienstverlening op de kaaien. Er wordt uitgekeken naar een nieuwe, meer compacte locatie. (foto RJ)