Zandvoordenaars kunnen weer op café : De Lussac opent

Vanaf vrijdagavond kunnen Zandvoordenaars weer op café, want dan opent De Lussac, een project van Hannes du Gardein. Bruno Vanbeveren zal de zaak uitbaten. “We richten ons echt naar iedereen en bieden de Zandvoordenaar iets wat er niet meer was”, luidt het.

“Ik was als zelfstandig loodgieter op zoek naar een loods. In het pand dat ik op de platse in Zandvoorde kocht, zaten ook twee appartementen en een café”, zegt Hannes du Gardein. “In mei 2022 was het nog de bedoeling om een ‘vloertje op een vloertje’ te leggen en het café snel te openen. Maar dat is even anders uitgepakt omdat ik meteen alles in orde wilde hebben.” Al snel werd gekozen voor de naam De Lussac. “Dat is een luiaard of nietsnut. We hebben twee luiaards verwerkt in het decor aan de bar en eentje in ons logo.”

Metamorfose

Het oude café De Platse onderging een ware facelift. “De werken duurden negen maanden omdat we alles zelf deden. We pakten ook het appartement boven aan. Naast de vloer kregen de muren een nieuwe look, er kwam nieuw meubilair en een nieuwe inrichting met lounge zetels en twee dartsborden. We gaven ook de oude toog een nieuwe look. Het enige wat we behielden waren de krukken aan de toog”, zegt Hannes die aan de slag blijft als loodgieter. De zaak zal uitgebaat worden door zijn collega Bruno Vanbeveren: “We hadden al een mancave met een toog en wensten dat we zoiets ooit zouden kunnen doen in het echt.”

Toch vergeet Bruno de geschiedenis niet: “Ik ben zelf van Zandvoorde. Al van 1838 is er op deze plaats een café. Vijf zaken gingen ons voor: De Roode Leeuw, Derby, De Frik, Garage en De Platse. Foto’s van die zaken staan in ons nieuwe praat- en sfeercafé. En ik vond het ook belangrijk dat er Oostendse linken zijn. Een surfboard en grote schilderijen van Arno, Kama en Sebastien Dewaele, van de hand van mijn buurman Geert Vanpraet, sieren het café. Enkel Lucy Loes ontbreekt nog.” Hannes en Bruno zijn trots dat ze straks ook een Franse wijn Lussac kunnen serveren.

De voorbije weken was er op sociale media wat deining omdat N-VA op zondagmorgen 26 maart een wijkbabbel houdt in De Lussac. Het café kreeg van sommigen al meteen een stempel. Hannes klaart de zaak uit: “N-VA-schepen Maxim Donck is een vriend en vroeg me of ze hier de wijkbabbel mochten houden omdat er anders geen zaken zijn in de wijk. Dat valt nu toevallig in ons openingsweekend. Maar daarmee is ook alles gezegd. Op de babbel is iedere wijkbewoner welkom. En in De Lussac zijn ook andere partijen, groepen, verenigingen en iedereen die iets wil organiseren erg welkom.”

Openingsuren

De Lussac is open op dinsdag en donderdag van 16 tot 22 uur, op woensdag van 13.30 tot 22 uur, op vrijdag vanaf 16 uur tot in de late uren, op zaterdag vanaf 10.30 uur tot de late uren en op zondag van 10.30 tot 22 uur. Op vrijdag 24 maart opent de Lussac voor het eerst de deuren. (EFO)