Zandberghoeve opent na drie weken opnieuw de deuren: “Geen sporen van shigellabacterie gevonden”

De Zandberghoeve in Oedelem opent op vrijdag 6 oktober opnieuw de deuren. De bekende feestzaal was drie weken gesloten nadat begin september een twintigtal mensen ziek thuiskwam na een feest in de zaak. Ze bleken besmet te zijn met de shigellabacterie. Na grondige controle blijkt dat er in de feestzaal geen sporen van die bacterie zijn aangetroffen. “Alles werd grondig gereinigd en ontsmet”, zegt zaakvoerder Danny Keerman.

De zaakvoerders van de Zandberghoeve kunnen opnieuw opgelucht ademhalen. De feestzaal is al jaar en dag een gevestigde waarde in Oedelem en omstreken. Nooit waren er problemen, tot begin september twintig feestvierders thuis ziek werden na een bezoek aan de feestzaal. De toestand van acht van hen was zo erg dat ze opgenomen werden in het ziekenhuis. Ze bleken besmet te zijn met de shigellabacterie, een exotische bacterie die voornamelijk wordt overgedragen van mens op mens door contact met de handen.

Het federaal voedselagentschap werd ingelicht en kwam stalen nemen. Ook het Departement Zorg opende een onderzoek bij de klanten en het personeel om de oorzaak van de besmettingen te zoeken, want lange tijd was het onduidelijk hoe de bacterie in de Oedelemse feestzaal terecht was gekomen. “Overdracht door voedsel is in onze omgeving zeer zeldzaam”, reageert zaakvoerder Keerman. “Wat de uiteindelijke oorzaak is, is niet geweten. Maar in onze zaak zijn geen sporen gevonden.”

Tijdelijke sluiting

Het Departement Zorg besloot toch tijdelijk de feestzaal in haar geheel te sluiten. “Als voorzorgsmaatregel”, zei woordvoerder Joris Moonen eerder. Die beslissing was een harde noot om te kraken voor de zaakvoerders. “Een moeilijke beslissing”, zegt Keerman. “Ook voor onze klanten was dit geen fijn nieuws.”

Helaas werden enkele dagen later ook wat personeelsleden ziek. De afgelopen dagen zaten de zaakvoerders niet stil en namen ze de feestzaal grondig onder handen. “Alles werd grondig gereinigd en ontsmet”, zegt Keerman. En grondigmag je letterlijk nemen: van sanitaire ruimtes en koelkamers tot speeltuigen, terrasmeubelen en het servies en de bestekken. “Dit werd uitgevoerd door een professionele firma, mede onder toezicht van het federaal voedselagentschap.”

Geen enkel positief monster

De familie Keerman liet woensdagavond weten dat ze vrijdag heropenen. “Na intense controles van de infrastructuur, het water en het voedsel bleek dat geen enkel positief monster werd genomen, noch voor de reiniging en ontsmetting, noch erna”, zegt Keerman. “We bedanken iedereen die ons al jaren het vertrouwen geeft. We zijn verheugd opnieuw open te mogen gaan.”