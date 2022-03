Zaakvoerster Croq’ill laat oog vallen op pand in de Kerkstraat in Houthulst

Jill Couvreur (26), mama van twee kindjes, startte september vorig jaar met een nieuwe zaak in Houthulst waar croque-monsieurs in verschillende varianten te verkrijgen zijn. De zaak liep goed en Jill keek uit naar een centraler gelegen pand.

Het werd het pand in de Kerkstraat 53, dat vroeger bekend stond als de suikerbakker en later eventjes de thuisbasis werd van ‘t wokplaatje. “Het werd in de Leeuwerikstraat te klein. Toen dit pand in de Kerkstraat vrijkwam, was dat voor mij de ideale gelegenheid om mijn zaak niet enkel te verhuizen, maar ook uit te breiden”, vertelt Jill. “Het ligt centraal, is goed bereikbaar en het is nog steeds een bekende plaats. De croques in vele verschillende variëteiten blijven, maar er komt heel wat meer bij.”

Ecologische voeling

Het assortiment dat Jill aanbiedt is enorm uitgebreid. “Ik serveer ook van alles voor het ontbijt. Patisserie, boterkoeken, croissants, Viennoiserie, koekjes, koekebrood, suikerbrood, pistolets en vanaf 9 maart, de officiële openingsdatum, kan je bij mij ook terecht voor een volledig assortiment aan brood.” In een modern maar gezellig kader kan men ook ter plaatste van het lekkere aanbod van Croq’ill genieten. Je kunt er tevens terecht voor een uitgebreide koffiekaart, thee, taart en zoetigheden.

“Het is hier ook volledig kids- en babyproof en borstvoedingsvriendelijk. Ik sta erop dat iedereen hier welkom is en gezellig kan genieten”, aldus Jill. “Dit is tevens een ontbijt- en lunchzaak met ecologische voeling. Zo worden er bijvoorbeeld bij de koffie geen wegwerpverpakkingen melk gegeven, maar wordt er een kannetje melk aan tafel gebracht. Verder zijn hier ook cava, wijnen, pintjes, gekoelde frisdranken en snoep te verkrijgen. Tegen de paasvakantie zou het terras klaar moeten zijn, zodat men buiten van het zonnetje kan genieten.”