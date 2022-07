Zaakvoerders restaurant De Grilloir openen tweede vestiging: Stenen sissen nu ook in Vivenkapelle

In het voormalige Hof van Vivenkapelle openen Peter Marechal en Cathy Carpentier een tweede vestiging van De Grilloir, het bekende grillrestaurant aan het Fort Lapin in Brugge. “Het concept is hetzelfde, maar in Vivenkapelle bieden we nog wat meer vernieuwing op het bord”, zegt Peter.

Liefhebbers van een lekker gegrild stukje vis of vlees kunnen vanaf zaterdag 30 juli ook in De Grilloir Vivenkapelle terecht. De naam De Grilloir doet bij veel vleesliefhebbers wellicht een belletje rinkelen. Onder die naam startten Peter Marechal en Cathy Carpentier in 2012 hun grillrestaurant in het statige stadskasteeltje Fort Lapin in de gelijknamige buurt, tussen Sint-Pieters en Sint-Jozef, in Brugge. De op de lavagrill bereide gerechten staan er centraal en dat is in de nieuwe vestiging, waar restaurant-feestzaal Hof van Vivenkapelle gevestigd was, niet anders.

“We wonen in de Brieversweg in Moerkerke, hier vlakbij, en toen we via via vernamen dat dit pand vrijkwam, waren we meteen geïnteresseerd”, vertelt Peter. “De overname dateert al van mei vorig jaar, maar door corona en het feit dat we heel wat problemen ondervonden om geschikte mensen te vinden, duurde het tot nu om effectief te kunnen starten.”

Alles is vernieuwd, met een open keuken en een zuiders terras

“En we hebben ook wel flink verbouwd. Eigenlijk hebben we alles vernieuwd: we gaan voor een open keuken, waarin onze grill op gloeiende lavastenen centraal staat, en het interieur hebben we iets strakker en meer hedendaags gemaakt ten opzichte van de erg landelijke stijl die we hier aantroffen. Ook de tuin met ruim terras hebben we aangepakt. Waar een grasperk lag, hebben we een houten bevloering aangebracht en er staan veel meer planten, waardoor het geheel een wat zuiderse aanblik en sfeer krijgt. En op termijn zullen we ook het gebouwtje in de tuin, dat onder de vorige uitbating vooral gebruikt werd voor familiefeestjes, omvormen tot een sfeervolle zomerbar. Vroeger werden hier veel groepsfeesten georganiseerd, met soms all-informule, maar wij willen toch vooral als restaurant functioneren.”

Vernieuwing op bord

Peter zal zeker in de aanvangsfase het nieuwe team in Vivenkapelle onder zijn hoede nemen, terwijl zijn vrouw Cathy in Brugge de chef in de keuken blijft. “We blijven zowel in Brugge als in Vivenkapelle sterk inzetten op gerechten van de grill, maar in Vivenkapelle zullen we toch streven naar wat extra vernieuwing op het bord”, geeft Peter nog mee.

Tijdens het openingsweekend is de zaak uitzonderlijk ook op zondag open, maar de vaste sluitingsdagen worden zondag en maandag.

www.degrilloir.be