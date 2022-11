Zaakvoerder uitgebrande horecazaak in Oudenburg blijft hopen op heropening: “Ik leef al twee jaar met ups en downs”

Op 26 december 2021 gebeurde in hartje Oudenburg het ondenkbare: een zware brand teisterde de mooie horecazaak Dé Clesse. Eigenaar Patrick Konings kon nog op tijd buiten geraken door de alertheid van zijn hond. “Mijn redder”, zegt Patrick, die uitkijkt naar de dag dat de heropbouw kan beginnen. “Ik wil absoluut weer met mijn plateau rondlopen in Dé Clesse en blijf erin geloven, al leef ik al twee jaar met ups en downs.”

In 2018 kocht Patrick Konings (43) het prachtige Oudenburgse etablissement waar ooit kunstschilder Louis Clesse woonde. Samen met zijn toenmalige partner Jesica Zoete ging hij het engagement aan om de horecazaak weer volop te laten bloeien. Het huis werd door Jaak Lingier omgebouwd tot een bistro, die bijzonder succesvol was. Na een eerste overname kwam de zaak in handen van Patrick Konings. De heropening vond plaats op 10 augustus 2018.

Op 26 december 2021 sloeg echter het noodlot toe: een hevige brand, die uitbrak op de zolder door kortsluiting, vernietigde de bovenverdieping en het dak. De zijgevel moest gestut worden. Niet alleen kon Patrick Konings op het nippertje ontsnappen doordat zijn hond begon te blaffen, hij werd ook nog eens verdacht van brandstichting en werd een tijdje vastgehouden. “Ik werd uiteindelijk onschuldig bevonden, onder meer door een test met de leugendetector”, aldus Patrick, die daarna dacht rap met de heropbouw te kunnen starten.

Wachten op de verzekering

Maar tot vandaag wacht hij nog altijd op zijn verzekering. “Intussen zijn al vier experts komen kijken, die telkens een ander bedrag op de schade plakken. Nu heeft KBC een vijfde persoon aangesteld. De laatste keer dat ik contact had, was half september.”

Dat hij het financieel heel moeilijk heeft, steekt Patrick niet onder stoelen of banken. “Om de hypotheek te kunnen blijven betalen heb ik mijn spaarcenten moeten aanspreken, en heb ik in de zomer heel veel uren geklopt in de horeca, als zelfstandige. Wat mij vooral pijn doet, is dat ik mijn zoon Imilio niet kan geven waarop een kind van dertien jaar recht heeft. Ik moet dikwijls dingen weigeren, omdat ik elke euro moet omdraaien voor ik die uitgeef”, zucht Patrick.

“Ik ben volledig afhankelijk van de centen van de verzekeraar. Die heeft nu een vijfde expert aangesteld”

“Ik sta elke dag op en ga elke dag slapen met mijn gedachten bij Dé Clesse. En ja, er zijn al heel wat momenten geweest dat ik wou opgeven. Maar dan denk ik aan Imilio, aan mijn familie. Als de financiële regeling er komt, dan ga ik er zeker voor. Ik ben echter volledig afhankelijk van de centen van KBC. Zodra daar een overeenkomst is, gaan we aan de slag en kan de renovatie, die zeker anderhalf jaar zal duren, beginnen. Ik heb al toelating gevraagd om zelf de rotzooi op te ruimen, hopelijk komt dat straks in orde.”

Bij een bezoek aan het gebouw wijst Patrick Konings op wat er allemaal te doen staat. Het pakt je als je ziet wat er overblijft van de eens zo mooie zaak.

“Ja, het was een waar genoegen om hier de klanten te ontvangen en te zien dat ze hier een fijne zorgeloze namiddag of avond beleefden. Hopelijk komt dat snel terug en kan ik de heropening met hen vieren. Want weet je, ik heb het beste en mooiste vak van de wereld. Ik blijf aan de kar trekken, maar hij gaat verdomd langzaam vooruit.”

Zoon als lichtpuntje

“Mijn grootste troost is Imilio, de zoon van mijn ex-partner Jesica die ik heb geadopteerd. Hij volgt een opleiding in de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge en haalt er mooie resultaten. Het is zijn droom om in mijn voetsporen te stappen. Ja, ik ben een trotse papa”, besluit Patrick Konings.