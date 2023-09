Yoran Kuypers (23) opent Yo’s Café in Elverdingestraat: “Klaar voor een nieuw hoofdstuk”

Yoran Kuypers opende in de Elverdingestraat zijn eigen horecazaak, Yo’s Café. Hij stamt uit een ondernemersfamilie, want vader Kurt is de eigenaar van restaurant Au Gourmand in de Rijselseweg en carwash Colyny in het winkelcentrum Rijselpoort.

Yoran Kuypers wordt in oktober 24 jaar. Hij was al even op zoek naar een pand om zijn droom een eigen café te realiseren. In de Elverdingestraat, waar vroeger Vinyl & Chill gevestigd was, opende hij Yo’s Café. “Het was een lange zoektocht naar een geschikt pand maar uiteindelijk zijn we hierop gestoten. Het heeft veel potentieel”, vertelt Yoran. “We zochten zowel binnen als buiten Ieper, maar het is fijn dat ik in eigen stad mijn café kan openen. Na maandenlang werken ben ik heel gemotiveerd om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Het ondernemerschap heb ik van geen vreemden, want vader Kurt is al acht jaar eigenaar van Au Gourmand en sinds corona is daar carwash Colyny bij gekomen.”

Praktijkervaring

Yoran volgde in het middelbaar enkele horecarichtingen. “Eerst de opleiding grootkeuken en daarna nog even hotelschool”, verduidelijkt hij. “Daar deed ik al praktijkervaring op, maar ik hielp ook een hele tijd mee in Au Gourmand. Ik ben nu klaar voor een nieuw hoofdstuk. De naam was wel een serieuze zoektocht. Ik heb bierkaartjes volgeschreven met ideeën”, lacht Yoran. “Uiteindelijk koos ik voor Yo’s Café. Het klinkt goed en bovendien is het ook voor de Engelse gasten toegankelijk. Hier vlakbij is namelijk de Anglicaanse kerk gevestigd. Yo’s Café heeft een gevarieerde drankenkaart met onder andere de zelfgemaakte picon Au Gourmand en je kan de honger stillen met croques. Na verloop van tijd wil ik nog meer snacks aanbieden. In het café voorzie ik een pooltafel, casinospellen en een tapbiljart. Ik wil ook sportwedstrijden uitzenden op televisie. Het wordt, kortom, een sportief hobbycafé.”

Praktisch

Yo’s Café zal vijf dagen per week open zijn. “Telkens van 16 tot 1 uur. Op dinsdag en woensdag sluit ik de deuren. Ik zal vooral alleen werken, maar op drukke momenten doe ik een beroep op flexi’s. Binnenkort is er voor de deur Vern Event en dan belooft het al druk te worden.”

Je kan Yo’s Café volgen op Facebook en bezoeken in de Elverdingestraat 6 in Ieper.