Yarmo pakt vanaf 6 maart iedere donderdag uit met Julien’s Thursday Dinner op De Munt

Yarmo Muller pakt vanaf maart opnieuw uit met culinaire gastronomie. De chef zal iedere donderdagavond de deuren openen voor maximum 25 gasten die kunnen genieten van een topbeleving in zijn zaak op De Munt. Op 6 maart mogen de eerste gasten aanschuiven.

Yarmo Muller is een topchef, daar is iedereen het over eens. In zijn restaurant YamTonic in de Beversesteenweg bracht hij drie jaar aan een stuk gastronomische gerechten op het bord. Nu is Yarmo al acht jaar aan de slag in zijn ontbijt-, lunch- en koffiezaak op De Munt. Dat blijft hij voor alle duidelijkheid voortdoen maar hij serveert er nog een beleving bij. Iedere donderdagavond kunnen 25 gasten genieten van Julien’s Thursday Dinner.

“De goesting is er weer om opnieuw uit te pakken met culinaire gastronomie”, lacht Yarmo. “Ik maakte al deel uit van het handelaarscollectief op De Munt dat de eerste donderdagavond van de maand zijn zaken langer openhield maar nu zet ik zelfs nog een stap verder. Vanaf donderdagavond 6 maart zal Julien iedere donderdag ’s avonds open zijn. Mijn kinderen zijn al wat ouder en ik heb echt zin om opnieuw gastronomisch te koken. Denk dan aan klassieke gerechten met een twist maar altijd met respect voor het product. Als ik met langoustines werk dan moeten de gasten de smaak én de langoustine terugvinden in het gerecht. Het is de bedoeling om een lekker, licht en seizoensgebonden donderdagavondmenu te presenteren. Gasten zullen kunnen kiezen tussen vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en vier desserts.”

Wijnaanbod

“Er komt ook een interessant wijnaanbod. Ik zal namelijk met een vaste toeslag werken per fles. Je kunt dit het best vergelijken met een kurkrecht dat iemand betaalt als hij of zij de eigen wijn laat uitschenken op restaurant. Voor iedere wijn zal die toeslag dezelfde zijn. Dus ook voor de duurdere wijnen uit mijn kelder zal die fix dezelfde zijn: hoe duurder de fles, hoe interessanter de prijs dus. Het laat mijn gasten toe om op die manier ook kennis te maken met exclusievere wijnen”, aldus Yarmo.

“En wanneer de mooie lente- of zomeravonden aanbreken zal ik zeker mijn Green Egg op het terras zetten. Op een warme donderdagavond wijken we dan uit naar het terras en komt er ongetwijfeld ook een stukje lekker vlees of vis van mijn Green Egg op het menu.”

“Natuurlijk zal ik Julien ook omtoveren in een hippe donderdagavondbestemming. Het plaatje moet kloppen. De lichten zullen gedimd worden, er komen overal kaarsjes die voor gezelligheid zorgen, we zorgen voor stemmige lounge-achtergrondmuziek en voor live dj’s. Wat in Antwerpen en Gent kan, moet ook in Roeselare mogelijk zijn. Op die manier hoop ik bij te dragen om van de donderdagavond opnieuw een uitgaansavond te maken.”

Praatje maken

“En doordat ik slechts voor maximaal 25 gasten zal koken, zal ik ook tijd hebben om mij onder de gasten te begeven en een praatje met hen te maken of uitleg te geven over de gerechten die ze eten. Dus ook voor mij zullen dit leuke avonden worden”, vertelt Yarmo.

“Ja, het kriebelt al een tijdje om opnieuw meer culinaire gastronomie aan te bieden. Voor alle duidelijkheid: Julien blijft een ontbijt-, lunch- en koffiezaak zoals die al bestaat. Maar op donderdagavond gaan we de gastronomische toer op. Ik ben er over twee jaar 40 en ik voel dat het tijd is om iets toe te voegen aan mijn leven als chef. En dat begint dus met Julien’s Thursday Dinner.”