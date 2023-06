Xtra Time Lange Munte heeft voortaan zicht op de topsporthal en een prachtig terras

De totaalrenovatie van de Xtra-Time in de Lange Munte is afgerond. Het eindresultaat mag er alvast zijn. Voortaan hebben supporters vanuit Xtra-Time zicht op het sportterrein en kunnen ze gebruik maken van een groot terras met prachtig zicht op het Zuiden van Kortrijk.

De Xtra-Time is een bekend begrip bij sportminnend Kortrijk. In de bar naast topsportzaal 1 van Sportcampus Lange Munte werden al heel wat successen gevierd van en met de Yellow Tigers, Red Dragons, Belgian Cats en andere nationale sportploegen. Daarnaast fungeerde de Xtra-Time als wekelijkse ontmoetingsplaats voor supporters en sponsors van basketclub House of Talents Basketbal Spurs. Ook de twee andere thuisclubs van de Lange Munte – Volleybalteam Balti Kortrijk Spurs en Handbal Apolloon Spurs – maakten vaak gebruik van de ruimte voor events en VIP-werking.

Dankzij de gevierde successen en de honger om zich nog beter te organiseren groeide de wens om de mogelijkheden van de Xtra-Time te verbeteren. Er was geen visuele connectie tussen de ruimte en de sportterreinen en de toog had ook zijn beste tijd gehad. Ook de bouw van de buitenkleedkamers zorgde voor extra opportuniteiten in de renovatie van de bar. Zo werd de toevoeging van een groot terras mogelijk. Gafpa Architecten maakte een ontwerp met de input van de clubbesturen en de sportdienst zodat het voldoet aan de noden van alle gebruikers: de clubs, de Belgische nationale ploegen en de sportkampen en -klassen van de sportdienst.

Toegankelijk terras van 233m²

De totaalrenovatie kwam vooral voort uit de wens om de visuele connectie met de zaal te realiseren. Daartoe verhuisde de toog naar de zijkant van de ruimte. Op die manier kon de beglazing over de ganse breedte voorzien worden, een glaspartij van maar liefst 31m. De nieuwe toog met tapinstallatie en flessenfrigo’s werd gerealiseerd in de ruimte die vrijkwam na het uitbreken van één van twee aanwezige sanitaire blokken. Rekening houdend met de potentiële bezetting, nieuwe normen inzake ventilatie en de oriëntatie van de ruimte werden ook op het vlak van klimaatbeheersing een aantal ingrepen voorzien. Er werd een luifel boven de ramen aan het terras gerealiseerd om inschijn van de zon te reduceren. Verder werd ook een nieuwe ventilatiegroep en HVAC-installatie voorzien op het dak van de Xtra-Time.

© GF

Op de daken van de buitenkleedkamers werd een terras aangelegd van niet minder dan 233m². Het terras – met prachtig zicht op Zwevegem en Zuid-Kortrijk – is toegankelijk voor iedereen dankzij het hellend platform. De nieuwe vloer, plafond en een stevige lik verf ten slotte zorgen binnen voor een strakke, industriële look.

“Het stadsbestuur wil met deze realisatie de clubs een instrument in handen geven om een nog grotere en levendigere community te realiseren. De Xtra-Time is de plaats waar sportminnend Kortrijk elkaar kan ontmoeten. Het is ook een stevige upgrade voor de accomodatie die we voorzien voor de Belgische nationale ploegen die regelmatig hun tent opslaan in Kortrijk. Het is bovendien mijn hoop dat er in de toekomst een permanente uitbating kan komen zodat de Xtra-Time elke dag van de week het kloppend hart van SC Lange Munte is”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport.

© GF

“Als club is het heel belangrijk om je competitie en werking ook naast het sportveld vorm te geven. De mogelijkheid die we hier krijgen met de vernieuwing van de X-tra time biedt ons heel wat extra mogelijkheden op dit vlak. Door deze extra tool kunnen we van onze wedstrijden een nog groter ‘feest’ maken en kunnen randactiviteiten doorgaan in schitterende accommodatie!”, vult Karl Laverge, voorzitter Handbalclub Apolloon Spurs, aan.

“Supporters komen voor de beleving voor, tijdens en na een match. De nieuwe ramen in de cafetaria zorgen voor meer binding met de sportzaal, een positieve verandering dus voor leden, vrijwilligers, sponsors en supporters. Xtra Time is niet zomaar een cafetaria, want House of Talents Spurs is een club waar plaats is voor fun, netwerking, sportieve successen én vriendschap, we verwachten hier dus veel mooie momenten!”, zegt Steve Rousseau, voorzitter House of Talents Kortrijk Spurs.

“Deze realisatie geeft ons de mogelijkheid om nog professioneler te werken en een betere samenwerking te kunnen bieden aan onze huidige en toekomstige partners. Het brengt de toeschouwers en supporters nog dichter bij de sportbeleving”, besluit Jurgen Demolie, voorzitter Balti Kortrijk Spurs Volleybalclub.