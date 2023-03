Xoni Streetfood opent de deuren in Kortrijkstraat: “Laagdrempelige Mexicaanse en Amerikaanse gerechten, al willen we later ook gerechtjes uit ons moederland op de kaart zetten”

Dankzij Tieltenaar Egzon Mjeku (23) en z’n zus Dorentina (26) krijgt de Kortrijkstraat er deze week een hippe streetfoodzaak bij. Je vindt bij Xoni Streetfood voortaan stevige Amerikaanse hamburgers, loaded fries en Mexicaanse burritos, maar evengoed vegetarische alternatieven. Al hopen de twee gaandeweg ook wat Albanese gerechtjes op de kaart te zetten.

Egzon – Gzon of Xoni voor de vrienden, wat meteen ook de naam van de zaak verklaart – werd geboren in Tielt, maar zijn familie is afkomstig uit Kosovo. “Egzon is hier geboren, maar ik ben eigenlijk geboren in Kosovo”, legt Dorentina uit. “In 1998 zijn mijn ouders samen met mijn oudere broer, mijn zus en ik gevlucht voor de oorlog (de etnisch Albanese bevolking verzette zich in de jaren negentig tegen de Servisch-nationalistische regering van Milosevic waardoor Joegoslavië uiteindelijk uiteen viel – red.) en zo zijn we in België een nieuw leven begonnen. Thuis leerde mijn moeder me gerechten uit Kosovo maken en zo kreeg ik de smaak van koken te pakken. En toen Egzon twee maanden geleden met het voorstel kwam om een zaak te starten, besloot ik daar mijn schouders mee onder te zetten.”

Het duo namen het pand in de Kortrijkstraat 23, waar eerder een sushirestaurant zat, fiks onder handen. Zo is de oude koeltoog verdwenen en zitten de wanden in een compleet nieuw jasje, terwijl er ook een gloednieuwe open keuken geïnstalleerd werd in de zaak. Tegen de zomer zal er achterin ook een terrasje komen voor de klanten. Neonletters en opvallende groenvakken geven de zaak een trendy, stedelijke feel. “Dat was ook onze bedoeling”, vertelt Egzon. “Het aanbod in Tielt qua eten wordt weliswaar steeds groter, maar we vonden dat een echt streetfoodrestaurant hier nog ontbrak. Zeker bij jongere mensen leeft de vraag naar burgers en burrito’s echt wel. Het hoeft heus niet altijd pita of pizza te zijn.”

Loaded fries en halal

De Albanese keuken, die Dorentina van haar moeder leerde, staat voorlopig nog niet op het menu bij Xoni Streetfood. “Gaandeweg gaan we zeker nog Albanese börek en andere specialiteiten op de kaart zetten, maar we beginnen met de Amerikaanse en Mexicaanse keuken”, gaat Egzon verder. “We bieden burgers en burrito’s, maar ook loaded hotdogs en loaded fries aan. Dat zijn frietjes met cheddarkaas en andere toppings naar keuze. Ik kan je verzekeren dat hier niemand met honger naar buiten zal gaan. We hebben trouwens ook heel veel vegetarische gerechten, terwijl nagenoeg al onze sausjes vegan zijn. Ook desserts zoals cheesecake en churros staan op de kaart. Bovendien houden we ook rekening met de moslimgemeenschap door halal te werken.”

Xoni Streetfood is vanaf 8 maart elke dag doorlopend open van 11 uur ‘s morgens tot 23 uur ‘s avonds. Mogelijk worden de openingsuren later nog bijgestuurd. Bestellingen afhalen kan ook en ter gelegenheid van de opening krijg je gratis taco’s bij elke bestelling. Meer info op de Facebookpagina van Xoni Streetfood of op 0483/51.95.52.