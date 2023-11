Xander (31) en Ann-Sophie (31) zetten familietraditie verder: “Garnaalkroketten volgens 100 jaar oud familierecept”

Handgemaakte, artisanale en levende verse garnaalkroketten: dat is het uithangbord van Kroket, het atelier van Xander Gryspeert en Anne-Sophie Verhaeghe uit Veldegem. “Wekelijks maken we eigenhandig tot 4.000 kroketten”, aldus Xander die vroeger als brouwer werkte bij Rodenbach.

Xander Gryspeert (31) en Anne-Sophie Verhaeghe (31) wonen met hun zoontjes William en Baptiste, een tweeling van drie jaar, in de Mariastraat in Veldegem. Bij hun woning hebben ze hun atelier, dat toepasselijk Kroket werd gedoopt. Want dat is wat Xander en Anne-Sophie doen: kroketten maken. Geen gewone aardappelkroketjes, wél garnaalkroketten, kaaskroketten en Veldegemse kroketten. “De Veldegemse kroket bestaat uit Serranoham, curry en gekruid paprika-paneermeel”, legt Anne-Sophie.

“Alle kroketten gaan door onze twee handen, werkelijk alles doen we zelf”

Zij gaf recent haar job als kantoorverantwoordelijke bij een interimkantoor op, om zich voltijds te kunnen toespitsen op Kroket. Xander werkte als brouwer bij Rodenbach en gaf zijn job al in mei 2022 op. “We zijn gestart op 1 juli 2021 in bijberoep en hadden niet durven dromen dat het zo’n vaart zou lopen. Uiteraard zijn we heel blij met de gang van zaken. We zijn allebei zeer gepassioneerd door onze stiel. Werkelijk àlles doen wij zelf: van grondstoffen aankopen tot leveren bij de klant. Het is heel druk en in de zomer is het haast onmogelijk om vakantie te nemen, want dan is het topseizoen voor de horeca aan zee. We maken lange dagen én hebben ook nog een jonge tweeling. Gelukkig kunnen we veel rekenen op mijn papa Peter Verhaeghe, die graag met ons kroketten komt maken in het atelier.”

Geheim familierecept

Xander en Anne-Sophie namen Kroket over van Anne-Sophie’s nonkel Dimitri Winderickx uit Waardamme. “Hij runde Dimis Kroket. Nonkel Dimi, die helaas kort na zijn pensioen al overleed, wou heel graag dat de zaak in de familie bleef. Je moet weten, zijn garnaalkroketten werden bereid met een familierecept dat al meer dan een eeuw oud is. Uiteraard worden er daarvoor verse Noordzeegarnalen gebruikt. De kroketten worden gekenmerkt door hun vollere bisquesmaak. Het recept kent zijn oorsprong bij een vishandel in Gent die gerund werd door de familie De Knuydt in het jaar 1918. Na de oorlogsjaren verhuisde de familie naar Knokke. Op korte tijd werden de huisgemaakte garnaalkroketten een echte specialiteit aan de kust. In 1993 zette Dimi de zaak verder, maar dan als Dimis Kroket”, licht het koppel toe.

Xander en Anne-Sophie maken in de zomer wekelijks 4.000 kroketten, in de winter zijn dat er 3.000 per week. “Ongeveer 80 procent daarvan zijn garnaalkroketten. Ruim met voorsprong dus onze populairste kroket. We leveren vooral in restaurants aan de kust en in een straal van 30 km rond Veldegem. De garnaalkroket is en blijft een favoriet in veel horecazaken. Je vindt ze op tal van menukaarten terug, zowel als tapas, voorgerecht en hoofdgerecht.”

‘Levende vers’

Waar we van deze verse garnaal- en kaaskroketten kunnen smullen? “Dat is natuurlijk iets wat onze klanten liever niet zullen lezen, want onze kroketten worden in horecazaken als in huis bereide garnaalkroketten aan de man gebracht. Wat ze uiteraard ook zijn, want ze worden levende vers hier bij ons in het atelier gemaakt. Alle kroketten zijn door onze twee handen gegaan. Máár wie dat wil, kan onze kroketten ook zelf bestellen. Want sinds kort verkopen we ook particulier. De kroketten zijn zowel in normale als mini-versie te verkrijgen. Binnenkort pakken we ook uit met een suggestiekroket. Alle info is terug te vinden op onze website.”