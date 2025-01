WZC Maria Rustoord in Ingelmunster start met buurtrestaurant voor thuiswonende 65-plussers: “Samen tafelen ideaal voor sociaal contact”

Op dinsdag 4 februari zijn thuiswonende 65-plussers van 11.15 tot 13 uur voor de eerste keer welkom in het buurtrestaurant van het WZC Maria Rustoord in Ingelmunster. Voor slechts 10 euro per persoon krijgen de ingeschrevenen een volledige dagmenu, die dezelfde is zoals de bewoners die dag op hun kamer krijgen geserveerd. Slaat dit concept aan, dan is het best mogelijk dat men volgend jaar méér dan één keer per maand een buurtrestaurant organiseert.

“We ondervonden dat er vraag was om samen te tafelen, om sociaal contact te verkrijgen. Er is daar een publiek voor in onze gemeente. Op die manier willen we onze buurtwerking ook verder uitbouwen. Tussen het idee en nu de uitwerking zijn we al één jaar ermee bezig. Er komt daar wel wat voorbereidingswerk bij kijken”, bekent Bieke Ryckbosch, waarna Kaat Neerinck inpikt: “We moesten vooral alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Buurtwerking is een algemeen concept. Naast het buurtrestaurant dat we opstarten, hebben we ook al sinds maart 2024 een beweegstudio waar mensen van buitenaf kunnen komen bewegen. Dat is een ander aspect van buurtwerking. Qua het buurtrestaurant kregen we direct de volledige medewerking van de directie. We zoeken wel nog een passende naam voor ons buurtrestaurant.”

Heerlijke maaltijd

“We komen de eerste dinsdag van de maand bijeen”, zegt Joyce Devlieger. “Inderdaad, voorlopig maar één keer per maand. We hebben immers ook personeel nodig en vrijwilligers die helpen. We zijn wel heel gedreven en kunnen rekenen op de mensen van de keuken, die dat zeker ook zien zitten. Qua menu is het die dag dezelfde menu, zoals de bewoners die op hun kamer krijgen geserveerd. Dit concept is voor 65-plussers die in Ingelmunster en omgeving wonen. Bewoners die met naaste familieleden ook eens gezellig willen tafelen zijn natuurlijk ook welkom. Na één jaar evalueren we dit concept. Is er méér vraag naar, dan kunnen we dat eventueel nog uitbreiden.”

De menu bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert, plat- en spuitwater voor 10 euro per persoon. Een aperitief, wijn en koffie is ook mogelijk, mits bijbetaling. Voor dinsdag 4 februari bestaat de menu uit aspergeroomsoep, rundstoofvlees met fijne sla en frietjes, vanillepudding met speculoos. Allergenen of dieet? Vooraf laten weten en daar wordt dan rekening mee gehouden.