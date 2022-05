Wouter (39) en Axel (24) openen Sfeercafé Ons Dorp in Menen

Vanaf zaterdag 7 mei staan er twee nieuwe gezichten achter de toog van Sfeercafé Ons Dorp in de Volkslaan. Wouter Milleville (39) en Axel Vinckier (24) vliegen er meteen in met een groots openingsfeest.

Nathalie en Bruno verlieten op 30 april hun sfeercafé om binnenkort een nieuw horecaverhaal te schrijven op de Grote Markt. Amper een week later pakken de nieuwe uitbaters Wouter en Axel al uit met een feestelijke opening. “Een week is net genoeg om alles te schilderen en het interieur te vernieuwen”, aldus het duo.

“Op zaterdag 7 mei is er de grote feestelijke opening met vanaf 14 uur DJ Lenoise, een poffertjeskraam met gratis poffertjes, wafels op een stokje en ijsjes. Ook is er grime, een goochelaar en een clown. Vanaf 17 uur zijn er optredens van singer-songwriter Ruth Verhelst en de MG-Brothers. Vanaf 18.30 uur kan je een hamburger eten. Op zondag 8 mei geven we ter gelegenheid van Moederdag een bloemetje en een kraslotje als attentie.”

Petanquebaan

Tot voor kort werkten Axel en Wouter allebei als gerant in het F1-café van Worldkarts Kortrijk. “De overname van Sfeercafé Ons Dorp was voor ons een unieke kans. We wonen vlakbij en het café spreekt ons aan. We kennen ook heel wat klanten. Dit moet een modern dorpscafé worden, waar jong en oud welkom is”, weet Axel.

“Vooraan is er een aangenaam terras en vanaf de zomer hopen we onze klanten te kunnen verwelkomen in de tropische tuin met petanquebaan. In het café hangen twee dartsblokken en er komt een biljartclub. In de voormiddag de krant lezen bij een tas koffie, in de namiddag een pannenkoek met roomijs eten of op vrijdagavond een dansje wagen: het kan allemaal in ons sfeercafé.”

“We serveren tapas en snacks, maar je kan hier ook ribbetjes met krielaardappeltjes eten. Ook is het mogelijk om online belegde broodjes en tapasplanken te bestellen en die dan af te halen.”

