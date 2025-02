Wout (26) brengt met Spijs culinaire gastronomie aan huis

In het gewezen pand van Sandwichbar Baskuul in Marke neemt Wout Soete (26) zijn intrek voor een uniek horecaconcept: gastronomie aan huis. Met meer dan tien jaar ervaring in sterrenkeukens en een passie voor verfijnde gastronomie, richt Wout zich nu met Spijs volledig op catering.

Wout Soete, afkomstig uit Oostende, begon op 15-jarige leeftijd zijn culinaire carrière als weekendhulp bij het gerenommeerde Restaurant Hertog Jan in Zedelgem, waar hij de basis van de topgastronomie meester werd. Zijn passie voor verfijnde keuken bracht hem tijdens en na zijn opleiding aan Hotelschool Spermalie en Hotelschool Ter Duinen naar diverse sterrenzaken, waaronder De Kromme Watergang, Nuance, Lasarte en Boury.

In 2018 werd Wout geselecteerd voor het Belgische ‘Young Chefs Team’ en nam hij als teamkapitein deel aan de wereldkampioenschappen. Onder zijn leiding behaalde België een zilveren én bronzen medaille. In 2020 sloot Wout zich aan bij Table d’Amis in Kortrijk. Als souschef werkte hij er samen met sterrenchef Matthieu Beudaert. Na vijf jaar start hij zijn eigen cateringzaak, en niet zomaar één.

Topgastronomie op verplaatsing

“Met Spijs breng ik topgastronomie waar en wanneer je wil. Dan denk ik niet alleen aan huwelijken, communies, verjaardagen of bedrijfsevenementen, maar ook bij jouw thuis. Net dat tikkeltje meer, maar wel betaalbaar”, legt Wout uit.

De jonge chef biedt verschillende formules aan, zoals een rijkelijk buffet met verschillende warme en koude bereidingen aan 50 euro, of een ‘seated dinner’ met zes amuses, twee koffiegarnituren, huisgemaakt brood en boter en een drie-, vier- of vijfgangenmenu aan respectievelijk 60, 70 of 80 euro.

“Alles is bespreekbaar en volgens het beschikbare budget. De menu kan bijvoorbeeld ook aangepast worden naar twee of acht gangen, of je kiest voor een sharing formule waarbij er verschillende gerechten op tafel komen om te delen.” Alle formules van Spijs zijn te vinden op www.spijscatering.be.

“Ik neem trouwens alles mee om zo echt een restaurantervaring aan te bieden. Dat betekent geen afwas en er moet niets voorzien worden van materiaal, enkel een keuken ter beschikking stellen. En zelfs dat kan op een unieke locatie door mij voorzien worden. Daarnaast kan ik ook bediening en een sommelier meenemen. Alles is mogelijk.”

Ecologisch cateren

“Door mijn Oostendse roots wil ik de Noordzeevis promoten en kies ik er bewust voor om geen tonijn of zalm te gebruiken. Gezien overbevissing en bijvangst vind ik het belangrijk om vis op een verantwoorde manier te consumeren. Daarnaast werk ik niet met groothandels, maar met bioboeren en kies ik voor seizoensgebonden producten.”

“Het buffet afgelopen zaterdag was volledig vegetarisch, weg van de klassieke gerechten, om mensen iets anders aan te bieden dan wat ze gewend zijn van catering. Ik geloof dat daar zeker een markt voor is.”