World Beer Awards kleuren West-Vlaams: liefst 39 bieren van bij ons vallen in de prijzen

De prestigieuze World Beer Awards hebben dit jaar een stevig West-Vlaams accent. Niet minder dan 39 bieren uit onze provincie gingen met een prijs aan de haal.

De World Beer Awards in Londen is een jaarlijkse internationale biercompetitie in verschillende categorieën. De jurering gebeurt in Azië, Europa en Amerika, waarna de beste bieren uit elk land het in een finale tegen elkaar opnemen. Dit jaar namen ruim 2.500 bieren deel uit meer dan 55 landen.

In elke categorie worden bronzen, zilveren en gouden medailles uitgereikt. Het bier met de gouden medaille die de beste score haalt, mag zich landwinnaar noemen. Deze ‘Country Winners’ komen vervolgens uit in een tweede ronde, waarin per categorie wordt beslist welk bier het beste is ter wereld: de World’s Best.

De mondiale laureaten worden op 25 augustus bekend gemaakt.

Onze provincie is, net zoals de voorbije jaren fors vertegenwoordigd. Een overzicht.

Belgian Style Dubbel: goud voor Wipers Times Dubbel van Kazematten uit Ieper en brons voor St. Bernardus Prior 8 van St. Bernardus uit Watou.

Belgian Style Strong: goud voor Brown Eyes van Martha uit Heule, brons voor Straffe Hendrik van De Halve Maan uit Brugge en eveneens brons voor Zatte Bier van De Bie uit Wakken.

Flavoured Wild/Sour Beer: goud voor Rodenbach Alexander van Rodenbach uit Roeselare, zilver voor Rodenbach Fruitage van diezelfde brouwerij en brons voor Rodenbach Caractère Rouge.

Fruit & Vegetable: zilver voor de Guilty Pleasure van Martha uit Heule, brons voor Red by Petrus van Debrabandere uit Bavikhove.

Smoke: zilver voor Flavoured Beer van Beer van Brugge uit Brugge.

Spirit: goud voor Single Malt Whisky Infused 12.4 van Beer van Brugge uit Brugge.

Milkshake IPA/New England IPA’s: goud voor Bar Bippa van B Beer uit Zedelgem.

Session: brons voor Session Sour IPA van Gigant uit De Panne.

Czech Style Pale: goud voor Bavik Super Pils van Brouwerij Debrabandere uit Bavikhove.

Pale Alcoholvrij: brons voor Sportzot van De Halve Maan uit Brugge.

Belgian Style Blonde: goud voor Demi de Mêlée van Debrabandere uit Bavikhove, goud voor Sint-Idesbald Blond van Sint-Idesbald uit Koksijde, zilver voor Hellekapelle van De Bie uit Wakken, zilver voor Blonden Os van Bourgogne des Flandres uit Brugge, zilver voor Moat uit Zedelgem en brons voor Malty Special Beer van Zeevonk uit Koksijde.

Belgian Style Strong: zilver voor Sexy Blond van Martha uit Heule en brons voor Blond Triple van De Bie uit Wakken.

Belgian Style Triple: goud voor St. Bernardus Tripel van St. Bernardus uit Watou, brons voor Straffe Hendrik Tripel van De Halve Maan uit Brugge, brons voor Wipers Times Tripel en Extremis van Kazematten uit Ieper, brons voor Heroes Super Saison van Heroes Amazing Beer uit Nieuwpoort.

Flanders Red Ale: goud voor Rodenbach Gran Cru van Rodenbach uit Roeselare, zilver voor Rodenbach Classic en brons voor Rodenbach Vintage.

Kriek: zilver voor Cuvée Soeur’Ise van De Leite uit Oostkamp en zilver voor IX Echte Kriek van Sosab uit Heule.

Lambic: zilver voor Brewers Desire Lambic Barrel Aged Angie van Bourgogne des Flandres uit Brugge.

Oud Bruin: zilver voor Omer Brut Nature van Omer Vander Ghinste uit Bellegem, brons voor XX Pale Grand Cru van Sosab uit Heule.

Gluten Free: goud voor Tripel I Like van Beer I Like uit Heule.

Belgian Style Witbier: zilver voor St. Bernardus Wit van St. Bernardus uit Watou, brons voor Brugs Tarwebier van De Halve Maan uit Brugge.