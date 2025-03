Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik zoekt uitbater voor leegstaande cafetaria in De Klaproos: “Horecazaak met veel potentieel”

Sinds het faillissement in juni 2023 van de woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe staat de cafetaria leeg. Ondertussen werd Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik de nieuwe eigenaar en koos men met De Klaproos voor een andere naam. Momenteel is de helft van de 118 woongelegenheden bewoond. !Mpuls zoekt een uitbater voor de cafetaria. De kandidaat-concessiehouder doet een voorstel van basisconcessievergoeding. Ter plaatse is er een infosessie op dinsdag 25 maart om 9 uur. Een pluspunt is alvast de ligging.

“De volledig ingerichte cafetaria biedt veel potentieel als horecazaak”, zegt algemeen directeur Sonny Ghesquière. “Deze sfeervolle cafetaria omvat alles wat een uitbater nodig heeft om de horecaonderneming snel van de grond te krijgen: een volledig uitgeruste en ingerichte keuken en een gezellige eetruimte die uitnodigt tot het ontvangen van gasten.”

Instapklaar

“Dankzij de bewoners is er al een vast klantenbestand die graag komt eten of drinken, wat een gegarandeerde toestroom van bezoekers betekent. De cafetaria en keuken hebben diverse troeven. Zoals een volledig ingerichte professionele keuken: geen zorgen over opslagruimte of het aanschaffen van meubels en apparatuur.”

“Alles is aanwezig om onmiddellijk aan de slag te gaan en de klanten te voorzien van heerlijke gerechten. Dit in een aantrekkelijke omgeving: de site De Klaproos biedt een rustige en gezellige sfeer, ideaal voor zowel dagelijkse klanten als speciale evenementen.”

Toelichting bij concept

“Er zijn veelzijdige mogelijkheden: of men nu een restaurant wilt runnen, een lunchroom, of cateringdiensten wilt aanbieden, de ruimte is flexibel in te richten naar de wensen van de uitbater.”

Aan de kandidaat-concessiehouder zal worden gevraagd een omstandige toelichting te geven bij het uitbatingsconcept, de wijze van uitbating die hij vooropstelt en hoe deze uitbating aansluit bij de doelgroepen en de specifieke functies van de uit te baten infrastructuur binnen de lokale context en de unieke ligging. !MPULS hecht veel belang aan een sociale insteek en zal dit als een meerwaarde beoordelen.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen is 4 april om 10 uur. De toewijzingsprocedure van de concessie zal in totaal uit vier fasen bestaan. De gunning wordt eind juni voorzien.