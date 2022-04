Woon jij straks in een stripclub? Legendarische Club Gabriele in Ieper staat te koop

Voor amper 265.000 euro kun je de nieuwe eigenaar worden van het gebouw waar Corinne Gabriele al sinds 2017 de befaamde Bar Gabriele, vroeger bekend als bar Mystique, uitbaat. De danspalen in de raamloze zaak laten weinig aan de verbeelding over, maar Corinne benadrukt dat er niet aan prostitutie gedaan wordt.

Het pand op de hoek van de Polenlaan en de Weverijstraat, vlakbij de bibliotheek en dé Academie, doet sommigen bij de aanblik alleen al rode oortjes krijgen. Al jarenlang staat de zaak bekend als een stripteaseclub, vroeger onder de naam Mystique, nu Bar Gabriele. De naam verwijst naar de 61-jarige Française Corinne Gabriele die sinds januari 2017 uitbater is van de ‘bar à champagne’. “Ik heb ook nog privéclubs in Bellegem en Moeskroen”, vertelt Corinne. “We zijn iedere dag van de week open vanaf 21 uur. We hebben stripteaseuses en hôtesses in dienst. Onze klanten komen een beetje van overal: Ieperlingen op vrijgezellenavonden, maar ook mensen van verder en van Frankrijk. Want in Frankrijk bestaan dergelijke champagnebars niet. We hebben een mooi gemengd publiek.”

Op de vraag of er ook aan prostitutie gedaan wordt, is Corinne stellig. “Pas du tout. Het zijn accompagnatrices die samen met de klanten iets drinken en hen animeren en dansen”, vertelt Corinne. “Hoeveel meisjes we in dienst hebben? Dat hangt ervan af. Soms drie, soms vier. Het is dan wel een privéclub, maar iedereen mag hier gewoon aanbellen en binnenkomen. We willen wel dat ons cliënteel correct gekleed is. Uiteraard had corona ook een grote impact op ons. We zijn een horecazaak die net zoals de cafés en restaurants moest sluiten. Het was moeilijk, maar we konden het hoofd boven water houden. We hebben hoop. In Ieper zijn we de enige champagnebar, maar in heel België zijn er honderden zulke zaken. Ik hou enorm van Ieper, het is een heel leuk en gezellig stadje.”

Na drie jaar kan de nieuwe eigenaar met het pand doen wat hij of zij wil

Corinne, die trouwens ook uitbater is van Sherwood Café in de Kauwekijnstraat, benadrukt dat ze er nog zo lang mogelijk wil blijven en dat ze absoluut geen plannen heeft om te stoppen. “Het pand mag dan wel verkocht worden, mijn huurcontract blijft gewoon doorlopen, nog zeker drie jaar”, vertelt ze.

Ombouwen tot woning

Het pand staat al meer dan twintig jaar bekend als stripteasebar. Voor makelaars Mathias Vanrenterghem en Jan Loontjens van ERA At Home is het in ieder geval uniek dat ze zo’n pand in hun portefeuille krijgen. “Het is de eerste keer dat we een uitgebate stripclub op de markt kunnen zetten”, vertelt Jan. “Het huurcontract moet nog drie jaar gerespecteerd worden. Daarna mag de nieuwe eigenaar ermee doen wat hij of zij wil. Je kan er een gezinswoning van maken of je kan het als investering beschouwen en het blijven verhuren. De huurprijs bedraagt op vandaag 1.050 euro. Er kan na verloop van tijd ook een andere bestemming aan gegeven worden.”

Het interieur laat weinig aan de verbeelding over. © gf

“Het is een mooi pand op een heel mooie locatie waar er de afgelopen jaren heel wat veranderd is”, pikt Mathias in. “Beneden heb je de handelsruimte, die bestaat uit twee delen en een apart sanitaire blok, en een volledig uitgeruste keuken. Boven zijn er drie ruime slaapkamers en een woonkamer, waar je een mooi uitzicht hebt. Op de derde verdieping heb je nog een zolder die nu niet benut wordt, maar waar je ook nog verschillende kanten mee op kan. We krijgen soms wel eens vragen wat ermee gedaan kan worden. De prijs ligt ook iets onder de marktwaarde omdat het nog verhuurd wordt”, vertelt Jan. “Momenteel is het eigendom van een vennootschap. Die doet het pand van de hand als heroriëntering van de middelen. Dat het een stripteasebar is, maakt voor ons niet veel uit. Wij verkopen het pand en niet hetgeen erin zit, maar we hebben wel cliënteel dat minder fan is om dat in bezit te hebben. Er hangt natuurlijk wel een historie aan vast.”