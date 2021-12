Woensdagmiddag gaat Keurslager Debaere definitief dicht: “Mijn lichaam wil niet meer mee”

Woensdag 15 december sluit Keurslager Debaere op de hoek van de Sint-Medardus- en Magdalenastraat wegens gezondheidsredenen definitief de deuren. “Ik heb serieuze schouderproblemen door verkalking”, zegt Guy (58). “Een operatie dringt zich op, maar door corona is het niet evident om dat te plannen. Verder doen is onmogelijk geworden.”

“Dit nieuws zal voor velen onverwacht komen, maar het leven als slagerskoppel is niet te onderschatten: veel hard labeur, veel vroege en late uren, weinig slaap, veel stress, altijd werken in het weekend en op feestdagen, geen sociaal leven. Dit alles heeft zijn tol geëist in ons leven, alhoewel we dankbaar zijn en met veel pijn afscheid nemen.”

“We hebben het altijd met veel passie gedaan, maar hier houdt ons levenswerk op en daarmee ook het 100-jarig bestaan van ‘de slagerij aan de kerk’. Het is misschien tijd voor iets nieuws in ons leven.”

Lang geleden was slager Marcel Collie er aan de slag. “In december 1954 nam mijn vader Georges de slagerij over”, vertelt Guy. “Vanaf mijn vijftiende hielp ik alle zondagen mee. Ik studeerde in Antwerpen. Nadien deed ik vervroegd mijn legerdienst om op mijn achttiende thuis te kunnen helpen. 33 jaar geleden ben ik hier begonnen.”

Tijd brengt raad

“Ik doe mijn stiel graag, maar het lukt niet meer door mijn schouder. In ons vak is het dragen, slepen en trekken. Ik heb miserie om een bokaal open te krijgen. Mijn lichaam wil niet meer mee.” Er wordt niet gezocht naar een overnemer en het pand staat ook niet te koop. “Een overnemer hebben we niet gezocht, want plots moest het allemaal snel gaan”, zegt Guy. “We weten niet wat we in de toekomst gaan doen. Tijd brengt raad. Een pluspunt hier alvast is een mooie ligging langs een drukke invalsweg. En het was een troef dat we op zondag open zijn.”

Het nieuws over de sluiting maakten Guy en Hilde op hun Facebookpagina bekend. “Klanten die niet beschikken over internet of niet op de sociale media Facebook actief zijn, hebben we persoonlijk een brief bezorgd”, zegt Hilde D’Hondt. “We zijn onze klanten zeer dankbaar en omgekeerd ook. Nadat we onze beslissing bekendmaakten, krijgen we enorm veel sympathie en dat doet echt deugd.”

“We gaan de klanten missen”, benadrukt Guy. “Die fijne babbel, dat gezelschap. We hadden met onze klanten altijd een goede band.” In 2004 werd de winkel helemaal vernieuwd en werd het een Keurslagerij. “Die titel krijgt men niet zomaar”, geeft Guy aan. “We worden op veel punten gecontroleerd. Mijn collega’s Keurslagers zijn geen concurrenten. Er mag trouwens maar één per gemeente zijn. Maandelijks komen we samen en overleggen dan over bepaalde zaken.”

Gerookte saucisson

De bekende specialiteit, de gerookte saucisson van het huis, die men er al meer dan 65 jaar maakt van vader op zoon, zal niet verloren gaan. Vanaf december is die te verkrijgen bij Keurslager ‘t Torreke (Dadizele) en Keurslager Peter en Carine (Dikkebus).

Hilde is afkomstig uit Hooglede. Het slagerskoppel woont in de Geluwesesteenweg en heeft twee kinderen advocate Marie-Hélène en Guillaume, kok in restaurant De Vink in Westouter. In Turnhout won Marie-Hélène in 2015 het Vlaams Pleitjuweel. Ze behaalde de eerste plaats in een pleitwedstrijd van de Orde van Vlaamse Balies voor advocaten, jonger dan 30. “We danken onze kinderen die veel opofferingen moesten brengen en altijd begrip moesten tonen”, vertellen Hilde en Guy. “Het wordt ons eerste vrij eindejaar”, zegt Guy. “Lang geleden bij mijn vader was het met de feestdagen een konijn of kalkoen, want er was niks anders. De tijden zijn veranderd. Het zal wennen worden. We voelen ons wel nog jong en die druk zal weg zijn.” (EDB)