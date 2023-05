Woensdagavond biertasting in Wervik met uitsluitend lokale bieren

In bistro Kapittel in de Ooievaarsstraat in Wervik verzamelt bierclub Bieroviacum woensdagavond vanaf zeven uur voor een nieuwe tasting. Dit keer zullen de deelnemers bieren uit Wervik en Wervicq-Sud kunnen proeven.

Een Bruinen Moriaen is daar een goed voorbeeld van, het huisbier van Wijndomein Ravenstein. Of het nieuw blond Macotebier van café De Macote in de Stationsstraat. Van over de grens in Wervicq-Sud wordt het bier Jehan van d’Helle geserveerd. Het bestaat sedert begin vorig jaar. Uit Rexpoede (Frans-Vlaanderen) wordt het Zannekin bier geschonken. Een blond bier van zeven graden.