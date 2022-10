WK-Dorp Menen 2022 in de serre van Nuba-R

Geen zomerse taferelen tijdens het allergrootste voetbalfestijn ter wereld, het WK voetbal in Qatar. Daarom organiseert Gilles Verhaeghe, uitbater van de gekende zomerbar Nuba-R, een WK-dorp in de oude serre van Fournier.

“Het WK is en blijft een volksfeest die ondanks de ietwat ongelukkigere periode toch uitbundig gevierd dient te worden”, zegt Gilles. “De serre is een magnifieke plaats om events te hosten, vandaar dat het idee speelde om er een WK-dorp te organiseren. Met negen grote Ultra HD-schermen wil ik elke wedstrijd zo’n 300 uitbundige supporters een unieke voetbalervaring bezorgen.”

De matchen bijwonen is volledig gratis maar er zal vooraf gereserveerd dienen te worden waarbij een reservatie-fee gevraagd zal worden om zo aan crowd-control te kunnen doen en een overzicht te behouden van wie naar het WK-dorp komt. De betaalde reservatie-fee wordt omgezet in drank- en eettegoed die gebruikt kan worden op de wedstrijddag. “Voor €20,00 per persoon krijg je gratis toegang, €20,00 drank- en eettegoed per persoon, een tafel met borrelhapjes die voor jouw gezelschap wordt gereserveerd én gratis ‘Rode Duivels’-shots bij elk doelpunt van onze nationale ploeg.”, vertelt Gilles.

De serre is een unieke constructie die van een indoor WK-dorp een extra speciale ervaring maakt. Toch zal de serre niet verwarmd worden omdat de serre uit enkele beglazing bestaat en er heel wat ‘kiertjes en spleetjes’ zijn waardoor warmte te gemakkelijk kan ontsnappen. “Naast de ecologische voetafdruk denk ik zeker en vast ook aan mijn energiefactuur. Warmte zal er zijn door de talrijke alcoholische en non-alcoholische dranken, warme tapasplanken en onze heerlijke snacks, de sfeer én vooral het feest die zal losbarsten na elke hopelijk gewonnen wedstrijd van de Belgen. Toch worden er voldoende dekens voorzien voor de echte koukleumen en zullen er warme dranken besteld kunnen worden.”

Het WK-dorp te Menen zendt enkel de wedstrijden van de Rode Duivels uit en zal altijd twee uur voor de wedstrijd openen waarna het feest kan losbarsten tot ten laatste middernacht.

“Iedereen met een ‘zwart-geel-rood’-hart én de juiste passie voor voetbal is meer dan welkom. Dit kan zelfs een leuk gegeven zijn voor bedrijven die samen met hun werknemers de voetbalgekte wensen te ervaren. Ook samenwerkingen zijn mogelijk. Hiervoor kan men me contacteren op hello@nuba-r.be.” Er is gratis parking voor 300 wagens net aan de ingang op de Oostkaai en Nuba-R is makkelijk te bereiken met de fiets of te voet via het jaagpad langs de Leie.

Meer informatie is te vinden op www.wkdorpmenen.be waar je alvast ook onmiddellijk je tafel of plaats kan reserveren.